Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» начнет искать пропавших в Петербурге людей с помощью нейросети. Для этого в настоящий момент разработана система, которая анализирует людей на снимках — по мнению координаторов отряда, технология существенно сократит скорость поиска.

«Мы используем помощь от компании «Билайн», она сделала так называемый общественный просмотр, где любой человек может зайти на сайт и помогать нам анализировать эти снимки местности, где идут поиски. Сейчас они разработали нам систему поиска людей на снимках с помощью искусственного интеллекта. Нам передали систему для тестирования, чтобы можно было прямо в поле запускать нейросеть поиска людей на снимках, чтобы сократить скорость поиска», — рассказал координатор поискового отряда в Петербурге Виктор Витюк.

Кроме того, поисковые отряды активно развивают использование беспилотных летательных аппаратов. «Мы очень активно ими пользуемся, практически на каждых поисково-спасательных работах мы закрываем почти все открытые пространства с воздуха, то есть не тратим силы групп, чтобы они могли прочесывать лес, но и его мы также просматриваем. Мы делаем снимки с большим перекрытием, то есть так, чтобы одно дерево было сфотографировано со всех четырех сторон, чтобы можно было под него заглянуть», — добавил Витюк.

Поисково-спасательный отряд добровольцев «Лиза Алерт» с 2010 года занимается поиском пропавших без вести людей. Так, за 2018 год к ним поступило 13996 заявок — 11027 человек были найдены живыми, 1519 погибшими. Задача отряда осуществляется силами волонтеров — координаторы оповещают их о начале поисковой операции после получения заявки о пропаже человека по горячей линии или на сайте. В поиске отряд прибегает к следующим алгоритмам действия — прозвон, автономные задачи, распространение ориентировок, методы активного поиска в лесной и городской среде и другие.

Напомним, ранее крупнейшие операторы сотовой связи в России подключились к проекту по поиску пропавших людей. Помощь осуществляется путем рассылки сообщений с приметами тем абонентам, которые находились в районе, где разыскиваемого видели в последний раз.