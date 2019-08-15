Фото дня: во дворе дома на Краснопутиловской улице появились сугробы снега (настоящего!)

«Игра Престолов» закончилась, но предупреждать о том, что «зима близко» не перестали: сегодня днем, 15 августа, во дворе дома на Краснопутиловской улице появились сугробы снега (настоящего!).

Очевидцем резкой смены времен года стал петербуржец Сергей Булганин. «Снег видел только что», — лаконично написал он на своей странице в социальной сети, позже выложив целый репортаж. На фотографиях видно, как снег ровным и толстым слоем лежит вдоль обочины прямо на зеленой траве. «Снег на Краснопутиловской, 98 только что видел, полюбуйтесь, в августе», — добавил подпись он.

Помимо снега, на газоне уложены мешки, в которых, вероятно, и привезли главный атрибут зимы в Петербург. Сам процесс разгрузки петербуржец не застал, поэтому кто стоит за необычным инцидентом — неизвестно.

Напомним, вечером 30 июля петербуржцы сообщили о снегопаде, который прошел в районе площади Конституции. Информация о «редком снеге, который порядочно озадачил горожанку», появилась и в некоторых городских СМИ. Однако главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что этого быть не могло — сославшись на данные исследований воздушных масс. Нехарактерный снегопад пришел в Петербург и в середине апреля — горожане тут же схватились за фотоаппараты, чтобы запечатлеть совсем не весеннюю погоду.

Зима-2019 в Петербурге выдалась ненастная — из-за этого в городе были зафиксированы случаи травм и смертей петербуржцев, разбивались машины, на происходящее реагировали художники и рисовали злободневные комиксы (смех — лучшее лекарство!), а крыши и вовсе обливали кипятком для удаления ледяной корки. Мы уже не говорим о мемах про лопаты и видео покорения высоченных снежных гор. О том, что еще происходило этой зимой в Петербурге, читайте в нашем материале.