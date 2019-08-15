В крепости Копорье на юго-западе Ленинградской области археологами петербургского Института истории материальной культуры РАН впервые найдена свинцовая печать новгородского периода. На находке изображен православный святой, а на обороте — надпись, расшифровав которую ученые смогут предположить ее принадлежность и время создания.

Печати подобного рода использовались для скрепления официальных документов во времена средневековья. Правом запечатывать послания обладали великие и удельные князья, церковные иерархи, монастыри, новгородские и псковские посадники, наместники великих князей Московских. Чаще всего на печатях изображались святые-покровители владельца. Артефакты встречались ученым в Великом Новгороде, где в настоящий момент находится наиболее полная в России коллекция печатей из двух тысяч подобных предметов XI-XVI веков, и в других городах, однако для Копорье такая печать — первая в своем роде.

«Участники международной археологической экспедиции, организованной Институтом истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), комитетом по культуре Ленинградской области, ГБУК «Музейное агентство» Ленинградской области и Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), впервые за время раскопок в крепости Копорье обнаружили вислую свинцовую печать новгородского периода», — сообщают в пресс-службе Института истории материальной культуры РАН. После того, как археологи проведут реставрацию находки, расшифруют надписи и идентифицируют святого, изображенного на печати, можно будет предположить, к какому времени она относится и кому принадлежала.