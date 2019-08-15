В крепости Копорье в Ленинградской области впервые найдена свинцовая печать новгородского периода
В крепости Копорье на юго-западе Ленинградской области археологами петербургского Института истории материальной культуры РАН впервые найдена свинцовая печать новгородского периода. На находке изображен православный святой, а на обороте — надпись, расшифровав которую ученые смогут предположить ее принадлежность и время создания.
-
Крепость Копорье. Фото: Википедия
Печати подобного рода использовались для скрепления официальных документов во времена средневековья. Правом запечатывать послания обладали великие и удельные князья, церковные иерархи, монастыри, новгородские и псковские посадники, наместники великих князей Московских. Чаще всего на печатях изображались святые-покровители владельца. Артефакты встречались ученым в Великом Новгороде, где в настоящий момент находится наиболее полная в России коллекция печатей из двух тысяч подобных предметов XI-XVI веков, и в других городах, однако для Копорье такая печать — первая в своем роде.
«Участники международной археологической экспедиции, организованной Институтом истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), комитетом по культуре Ленинградской области, ГБУК «Музейное агентство» Ленинградской области и Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), впервые за время раскопок в крепости Копорье обнаружили вислую свинцовую печать новгородского периода», — сообщают в пресс-службе Института истории материальной культуры РАН. После того, как археологи проведут реставрацию находки, расшифруют надписи и идентифицируют святого, изображенного на печати, можно будет предположить, к какому времени она относится и кому принадлежала.
Крепость Копорье является памятником русского средневекового оборонительного зодчества и находится на юго-западе Ленинградской области, на краю Ижорской возвышенности. Крепость была заложена в 1237 году, первое упоминание о ней датировано 1240 годом. Она неоднократно перестраивалась и переходила во владение шведов. В 1241 году Александр Невский отбил крепость у немецких рыцарей и разрушил ее. В 1708 году Петр I передал крепость князю Меншикову, а в 1727 году после его опалы Копорье перешло в казну. В 1763 году Копорская крепость была исключена из списка оборонительных сооружений.
Напомним, ранее, во время проведения работ по капитальному ремонту трамвайных путей на Среднеохтинском проспекте в Красногвардейском районе Петербурга были обнаружены фундаменты зданий XVII века. По словам историка Льва Лурье, это фрагменты уничтоженного шведского города Ниен.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.