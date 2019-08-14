Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга передал в безвозмездное владение Государственному Эрмитажу земельный участок в Старой Деревне. Еще в 1990 году там началось строительство комплекса фондохранилища, однако работы были приостановлены до соблюдения формальностей.

Основной объем работ по устройству свайного поля был выполнен в январе 2019 года, однако часть из них пришлось «приостановить для согласования с владельцами сетей» в связи с «необходимостью переноса ограждения строительной площадки, который возможен только после получения земельного участка в пользование от КИО Санкт-Петербурга и получения ордера ГАТИ».

Теперь участок площадью 2,2 тысячи квадратных метров на Школьной улице передан во владение Эрмитажу. Как сообщает Комитет имущественных отношений, теперь «Никаких проблем для открытия ордера ГАТИ нет.

Проект нового комплекса фондохранилища Государственного Эрмитажа создается в связи с необходимостью перемещения ряда запасников и мастерских из исторических зданий музея — они были перегружены и не могли обеспечить нормальные условия для хранения коллекций. Формирование комплекса завершится строительством 13-этажной библиотеки в форме стеклянного куба площадью 51,5 тысяч квадратных метров.

Напомним, к 2022 году в здании Биржи на Васильевском острове планируют открыть Музей геральдики. Сооружение, которое занимает центральную часть ансамбля Стрелки, передали Эрмитажу еще в апреле 2014 года — сейчас в здании проходит масштабная реставрация, по завершении которой главный музей Петербурга перевезет туда часть своих архивов.