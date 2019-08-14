Движение по Литейному мосту ограничат до конца августа

Движение по Литейному мосту будет ограничено для автотранспорта с 16 по 27 августа. Как сообщает Государственная административно-техническая инспекция, перекрывать проезжую часть будут постепенно, по одной полосе с каждой стороны.

С 16 августа по 8 сентября также будет закрыто движение по некоторым улицам Петроградской стороны — по Барочной улице от набережной реки Карповки к улице Профессора Попова и улице Профессора Попова от Каменноостровского проспекта до улицы Даля, а также по улице Профессора Попова от Барочной улицы до улицы Даля. А с 16 по 30 августа — по набережной реки Карповки от улицы Даля к Барочной улице и улице Даля от улицы Профессора Попова до набережной реки Карповки.

Напомним, капитальная реставрация объекта культурного наследия федерального значения, Зеленого моста через Мойку, ограничит движение транспорта до мая 2020 года. Ограничат движение также на участках набережной реки Фонтанки и канала Грибоедова. А еще СПб ГБУ «Мостотрест» планирует провести капитальный ремонт Биржевого моста. Работы будут идти три года, а для их реализации необходимо полное закрытие транспортного движения.