Министерство культуры РФ объявило о старте конкурса концепций развития Российского этнографического музея на Инженерной улице, 4 в Петербурге. Очный этап состоится 25 сентября — к этому времени комиссия выберет претендентов на реализацию проекта из числа подавших заявки.

Российский этнографический музей является одним из крупнейших в Европе, имеющих подобную тематику. Основан в 1895 году императором Николаем II как этнографический отдел Русского музея и в 1913 году получил собственное здание на Инженерной улице, 4, рядом со зданием Русского музея. Самостоятельным музеем учреждение стало в 1934 году.

Основная часть экспонатов датируется XIX — началом XX века. Памятники демонстрируют хозяйственную деятельность, народную архитектуру и быт, обрядовую практику, религиозные представления, традиции воспитания детей и образцы художественного творчества.

В числе особо ценных коллекций — собрание народного костюма, коллекция фотографий и негативов XIX века, собрание ковров кочевых племен Средней Азии и Казахстана, народов Кавказа, резные и гравированные изделия из мамонтовой и моржовой кости народов Сибири и Дальнего Востока.

Напомним, к 2022 году в здании Биржи на Васильевском острове планируют открыть Музей геральдики. Сооружение, которое занимает центральную часть ансамбля Стрелки, передали Эрмитажу еще в апреле 2014 года — сейчас в здании проходит масштабная реставрация, по завершении которой главный музей Петербурга перевезет туда часть своих архивов.