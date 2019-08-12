На месте памятника Виктору Цою в Кировском районе появилась двухметровая клумба в виде гитары. Фигура лидера группы «Кино», отлитая в бронзе, создавалась около 2,5 лет и уже готова к установке, однако в Смольном уверяют — новоявленный объект не имеет к ней никакого отношения.

О гигантской гитаре, появившейся в сквере возле школы искусств, рассказал петербуржец Вячеслав Моложин. Клумба в виде музыкального инструмента была установлена сегодня в полдень, 12 августа. «Видимо, место для цветов-букетов. Спросили у рабочих про памятник — сказали, что «позже». За 2 дня вряд ли поставят — к 15 августа (в этот день в 1990 году трагически погиб Виктор Цой, — прим. ред.)», — поделился горожанин.

В Смольном объяснили, что клумба к памятнику музыканту отношения не имеет — инициатором ее установки выступил Комитет по благоустройству, выполняющий план по облагораживанию территории сквера. Ранее там уже появился забор в виде нотного стана.

Напомним, ранее стало известно, что памятник Виктору Цою, который планируют установить возле школы искусств в Кировском районе, готов занять свое место. Работа над созданием скульптуры длилась около 2,5 лет — ее ваял из бронзы петербургский скульптор Матвей Макушкин. Создатели памятника надеются установить его уже этой осенью — ориентировочная дата торжественного открытия приходится на сентябрь.