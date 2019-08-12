Улицы Петербурга планируют перекрывать на время уборки снега

Власти Петербурга обсуждают возможность перекрытия улиц на время уборки снега зимой. Ранее для этих целей в городе действовала норма, согласно которой по четным дням проводилась очистка четных сторон улиц и наоборот — в настоящий момент она отменена.

О преобразованиях в зимний сезон рассказал вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко. Так, перекрытие улиц позволит очищать их от снега не только ночью, но и днем. Кроме того, власти предполагают ввести на более чем тысяче улиц Петербурга дорожные знаки, запрещающие стоянку в определенные часы — когда там будет работать эвакуатор и снегоуборочная техника.

«Это даст возможность спокойно работать, очищать улицы, не привлекая бюджетные средства, совместно с компаниями и ГИБДД, которые занимаются эвакуацией автомобилей нарушителей, которые стоят под знаком. Это позволит нам значительно продвинуться в вопросах уборки», — отметил Бондаренко, добавив, что в настоящий момент норма, ограничивающая ранее стоянку транспортных средств по четной или нечетной стороне, отменена.

Против изменений выступил врио губернатора Петербурга Александр Беглов — по его мнению, перекрытие улиц может вызвать транспортный коллапс. Он поручил повторно проработать вопрос организации уборки снега по четной и нечетной стороне улиц. Кроме того, уже сейчас необходимо заняться наймом штата дворников и специалистов по кровельным работам, а также выяснить у частных управляющих компаний, имеется ли в их распоряжении достаточное количество уборочной техники.