На здании консульства Финляндии появился стрит-арт в виде очереди
На подступах к генеральному консульству Финляндии со стороны переулка Радищева расположилось изображение нескольких десятков людей, желающих получить шенген до ужесточения визовых требований для россиян.
Как сообщает «Фонтанка», автор пожелал сохранить анонимность, но раскрыл изданию свой месседж: «И в России есть на что посмотреть, необязательно в последний день лета убегать за границу такой толпой». Однако создателем, вероятно, выступил Олег Лукьянов, украсивший Кирочную улицу репродукциями Боттичелли, Андрея Корольчука, Андрея Белле и Романа Ляпина. Он опубликовал фотографии свежего стрит-арта вчера вечером во «ВКонтакте». «Очередь за визами в Генеральное консульство Финляндии занимайте заранее», — с иронией подписал художник.
Напомним, Финляндия ужесточила визовые требования въезда в страну для россиян. Теперь у туристов будут запрашивать полный комплект документов — билеты и подтвержденная бронь гостиницы, план поездки, выписку с банковского счета, справку о доходах или документы, подтверждающие наличие недвижимости в России.
В 2020 году власти Петербурга планируют в тестовом режиме запустить эксплуатацию электронных виз, что значительно упростит процедуру получения документов. Ранее России и Мальдивы договорились о взаимной отмене визового режима, а посольство США снизило стоимость визы для россиян. А еще власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для туристов из России.
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