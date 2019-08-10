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На здании консульства Финляндии появился стрит-арт в виде очереди

На подступах к генеральному консульству Финляндии со стороны переулка Радищева расположилось изображение нескольких десятков людей, желающих получить шенген до ужесточения визовых требований для россиян.

  • Здесь и далее фото: Олег Лукьянов

Как сообщает «Фонтанка», автор пожелал сохранить анонимность, но раскрыл изданию свой месседж: «И в России есть на что посмотреть, необязательно в последний день лета убегать за границу такой толпой». Однако создателем, вероятно, выступил Олег Лукьянов, украсивший Кирочную улицу репродукциями Боттичелли, Андрея Корольчука, Андрея Белле и Романа Ляпина. Он опубликовал фотографии свежего стрит-арта вчера вечером во «ВКонтакте». «Очередь за визами в Генеральное консульство Финляндии занимайте заранее», — с иронией подписал художник.

Напомним, Финляндия ужесточила визовые требования въезда в страну для россиян. Теперь у туристов будут запрашивать полный комплект документов — билеты и подтвержденная бронь гостиницы, план поездки, выписку с банковского счета, справку о доходах или документы, подтверждающие наличие недвижимости в России.

В 2020 году власти Петербурга планируют в тестовом режиме запустить эксплуатацию электронных виз, что значительно упростит процедуру получения документов. Ранее России и Мальдивы договорились о взаимной отмене визового режима, а посольство США снизило стоимость визы для россиян. А еще власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для туристов из России.

 


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