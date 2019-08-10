На здании консульства Финляндии появился стрит-арт в виде очереди

Как сообщает «Фонтанка», автор пожелал сохранить анонимность, но раскрыл изданию свой месседж: «И в России есть на что посмотреть, необязательно в последний день лета убегать за границу такой толпой». Однако создателем, вероятно, выступил Олег Лукьянов, украсивший Кирочную улицу репродукциями Боттичелли, Андрея Корольчука, Андрея Белле и Романа Ляпина. Он опубликовал фотографии свежего стрит-арта вчера вечером во «ВКонтакте». «Очередь за визами в Генеральное консульство Финляндии занимайте заранее», — с иронией подписал художник.