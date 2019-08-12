На Малой Конюшенной открылась фотовыставка ко Дню строителя

директор по PR компании РСТИ

В наше высокотехнологичное время строительство по-прежнему является рукотворным. За серым забором скрывается ежедневный труд инженеров и монолитчиков, который мы хотим показать каждому петербуржцу. РСТИ приглашает посмотреть на тех, кто выходит на стройплощадку и в жару, и в ливень, чтобы сделать переезд настоящим праздником для новосела.