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На Малой Конюшенной открылась фотовыставка ко Дню строителя

Экспозиция включает 68 фотографий, снятых на строящихся объектах многопрофильной компании РСТИ (ранее «РосСтройИнвест»). Среди них – жилые комплексы Familia, New Time и Terra. Черно-белые кадры профессионального строителя и фотографа Валентина Видякина отражают новый взгляд на жизнь тех, кто создает современный облик города.

Анастасия Принцева

директор по PR компании РСТИ

В наше высокотехнологичное время строительство по-прежнему является рукотворным. За серым забором скрывается ежедневный труд инженеров и монолитчиков, который мы хотим показать каждому петербуржцу. РСТИ приглашает посмотреть на тех, кто выходит на стройплощадку и в жару, и в ливень, чтобы сделать переезд настоящим праздником для новосела.

Выставка продлится до 18 августа

Вход свободный

rsti.ru

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