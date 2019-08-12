На Малой Конюшенной открылась фотовыставка ко Дню строителя
Экспозиция включает 68 фотографий, снятых на строящихся объектах многопрофильной компании РСТИ (ранее «РосСтройИнвест»). Среди них – жилые комплексы Familia, New Time и Terra. Черно-белые кадры профессионального строителя и фотографа Валентина Видякина отражают новый взгляд на жизнь тех, кто создает современный облик города.
Анастасия Принцева
директор по PR компании РСТИ
В наше высокотехнологичное время строительство по-прежнему является рукотворным. За серым забором скрывается ежедневный труд инженеров и монолитчиков, который мы хотим показать каждому петербуржцу. РСТИ приглашает посмотреть на тех, кто выходит на стройплощадку и в жару, и в ливень, чтобы сделать переезд настоящим праздником для новосела.
Выставка продлится до 18 августа
Вход свободный
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