Сегодня днем, 8 августа, с фасада доходного дома Шорохова на Большой Монетной, 6 обвалился лепной декор. Бюст, представляющий собой голову девушки и являющийся одним из многочисленных украшений лицевой части здания, теперь лежит на асфальте — об инциденте предупреждает лишь сигнальная лента.

Здесь и далее фото: со страницы Сони Лурье

Обрушение декора на фасаде доходного дома Шорохова 1911 года постройки заметила Соня Лурье. Она добавила, что инцидент произошел «практически напротив ЖКС №1 и в двух шагах от администрации Петроградского района». Сейчас место падения огородили сигнальной лентой.

Пятиэтажный дом на Большой Монетной, 6 в Петроградском районе Петербурга имеет пилястровый ионический ордер с арочными завершениями окон четвертого этажа. Над скромным первым этажом здания расположились многочисленные лепные украшения — девичьи головы, гладиаторы, воинские доспехи, голова, обвитая змеями.

Напомним, ранее на одном из балконов доходного дома Струбинского на улице Жуковского, 6 сбили голову статуи. Избавляться от архитектурных элементов начали 24 июня из-за ветхого состояния облицовки и декора. Дом 1880 года постройки в разное время был местом жительства многих исторических личностей — от тогда еще начинающего поэта Осипа Мандельштама до архитектора Михаила Крицкого.