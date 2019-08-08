В природном заказнике «Сестрорецкое болото» в Курортном районе Петербурга появился новая экологическая тропа. Протяженность маршрута составляет более 1,5 километров — пройдя по нему, можно познакомиться с редкими краснокнижными растениями, увидеть тетеревиные и глухариные тока, журавлей, лис и других дикий животных.

Значительная часть маршрута проходит через сосновый лес, который вырос на месте береговых валов древних морей — предшественников Балтийского мора возрастом до 10 тысяч лет. Встречаются камы ледникового происхождения — их можно увидеть как острова посреди болот. Последних на маршруте множество видов — низинные, переходные, верховые болота с характерными для них представителями флоры и фауны.

Общая протяженность маршрута — 1,5 километров, 500 метров из которых представляют собой пешеходные настилы на свайно-винтовом каркасе со смотровыми площадками. В 2020 году его планируется продлить на еще 2 километра.

«Особо охраняемые природные территории - это легкие нашего города. Они способствуют улучшению экологической обстановки, а также являются местом комфортного отдыха людей и сохранения животных и растений», — сказал вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, отметив, что в ближайшие годы для сохранения природных комплексов и восстановления биологического разнообразия будут созданы еще три особо охраняемые природные территории регионального значения.

Напомним, ранее власти Ленобласти заявили о создании трех новых экологических троп на особо охраняемых природных территориях — уже в этом году. Маршруты проложат на особо охраняемых природных территориях — на их создание потребуется 2,5 миллионов рублей. Петербургский историк и археолог Всеволод Пежемский также разработал пеший экологический маршрут. Он проложен по берегу Финского залива между Ораниенбаумом и Сосновым Бором — общей протяженностью 61,7 километра.

А еще в Ленобласти может появиться новая туристическая тропа — ее маршрут составят для дистанционного наблюдения за балтийскими нерпами. Пешим туристам хотят выдавать специальные антивандальные бинокли и предлагают следить с помощью них за животными на расстоянии одного километра. Однако зоозащитники выступают против такой инициативы — по их мнению, это опасно для животных.