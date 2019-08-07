В сентябре у Петропавловской крепости пройдет Международный морской фестиваль. Тема этого года — 145-летие российской тельняшки

В сентябре у стен Петропавловской крепости пройдет Санкт-Петербургский Международный морской фестиваль. Тема этого года — 145-летие российской тельняшки, поднимет флаг которой руководитель петербургского художественного объединения «Митьки» Дмитрий Шагин.

Фестиваль сопроводит концертная программа. В рамках празднования состоятся различные мастер-классы и соревнования, а также будут развернуты интерактивные зоны. Кроме того, для кадетов Морской школы будет организована торжественная церемония принятия присяги. В этом году русская тельняшка отмечает свое 145-летие — в честь этого на фестивале поднимут флаг морской рубашки, который создаст руководитель петербургского художественного объединения «Митьки» Дмитрий Шагин.

Группа «Митьки» сложилась в 1980-е годы и быстро переросла в массовое движение, объединив художников, музыкантов, поэтов, писателей и многочисленных «сочувствующих». «Митьки» стали одной из главных составляющих ленинградского неофициального искусства второй половины 20 века. Игровой, литературный характер митьковского движения успешно сочетается с сохранением высоких живописных традиций, усвоенных ими у художников «Арефьевского круга», которых «Митьки» всегда признавали своими учителями.

Напомним, в апреле прошлого года петербургский художник и участник арт-объединения «Митьки» Дмитрий Шагин расписал деревянную фигуру кота Ахилла, который являлся оракулом ЧМ-2018. Немногим ранее не стало петербургского художника Владимира Яшке — его называли «дедушкой "Митьков"». В феврале 2019 года Эрмитаж показал арт-объект объединения «Митьки», полностью созданный из старых научных приборов в сотрудничестве с Институтом высокомолекулярных соединений РАН. А в июне участники объединения заявили о создании «Митьковского экологического патруля», задача которого привлечение внимания общественности к экопроблемам и популяризация здорового образа жизни.