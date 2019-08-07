В Смольном готовят два проекта транспортной связи Кудрова с Петербургом — трамвайную линию и продолжение линии метро от станции «Улица Дыбенко». Однако в Дирекции по транспортному развитию предлагают сконцентрироваться на чем-то одном. По подсчетам, получение финансирования на строительство новой станции подземки может затянуться, что приведет к переносу сроков сдачи объекта в эксплуатацию.

Предложение заняться проектом трамвайной линии как более приоритетным вынес на рассмотрение руководитель Дирекции по транспортному развитию Санкт-Петербурга и Ленинградской области Кирилл Поляков. По его мнению, получить федеральное финансирование на строительство метрополитена так, чтобы успеть к заявленному сроку сдачи — 2025 год — не получится, поэтому необходимо сконцентрироваться на более «выполнимой» задаче.

По мнению Полякова, запустить трамвай от станции метро «Улица Дыбенко» до Кудрова дешевле и быстрее. Проект включает три варианта наземной транспортной линии — вдоль Европейского проспекта и Областной улицы, вдоль Центральной и Областной улиц, а также вдоль проспекта Строителей и Областной.

Ориентировочная стоимость строительства составит порядка 8,7 миллиардов рублей — в обновленную сумму, которая возросла на 3 миллиарда в сравнении с начальной, включили реконструкцию уже существующий сети и закупку 18 единиц подвижного состава. Кроме того, после 2048 года трамвайную линию предполагается протянуть до Новосаратовки — она пройдет путепроводом над Мурманским шоссе.

Напомним, о том, что до Кудрова начнут ходить трамваи, стало известно в ноябре 2018 года — появление трамвайной линии запланировано на 2023 год. Кроме того, проект планировки линии метро от «Улицы Дыбенко» до Кудрова подготовят к концу 2020 года. Ожидается, что пассажиры смогут начать пользоваться станцией «Кудрово» к концу 2025 года, а новый участок четвертой линии подземки облегчит ситуацию для сотен тысяч петербуржцев и жителей области. Также в качестве альтернативного транспорта горожанам предложили проект канатной дороги от Кудрова до станции метро «Проспект Большевиков».