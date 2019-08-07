«Онлайн-парк» – это интерактивная площадка, которая в первой половине дня работает как коворкинг, а с 15.00 – как зал для онлайн-лекций и мастер-классов от Arzamas Academy и московского института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Так, журналист, директор проекта Strelka Knowledge Брендан Макгетрик прочитает лекцию «Вольтер и киберпреступления: правила выживания в новом мире». Режиссер, художник-раскадровщик Дуглас Олсен и арт-директор, продюсер Клэр Флеминг поделятся знаниями о новых визуальных инструментах в кинематографическом повествовании и дизайне вымышленных миров. Кроме того, среди тем – история диджеинга и фотография. По вечерам на большом экране будут показывать популярные фильмы с помощью 4G, а на уикэнд запланированы диджей-сеты.