На «Севкабель Порте» Tele2 откроет «Онлайн-парк» с лекциями Arzamas Academy и института «Стрелка» от Tele2
«Онлайн-парк» – это интерактивная площадка, которая в первой половине дня работает как коворкинг, а с 15.00 – как зал для онлайн-лекций и мастер-классов от Arzamas Academy и московского института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Так, журналист, директор проекта Strelka Knowledge Брендан Макгетрик прочитает лекцию «Вольтер и киберпреступления: правила выживания в новом мире». Режиссер, художник-раскадровщик Дуглас Олсен и арт-директор, продюсер Клэр Флеминг поделятся знаниями о новых визуальных инструментах в кинематографическом повествовании и дизайне вымышленных миров. Кроме того, среди тем – история диджеинга и фотография. По вечерам на большом экране будут показывать популярные фильмы с помощью 4G, а на уикэнд запланированы диджей-сеты.
Максим Иконников
коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад»Tele2
Вместе с партнерами мы постарались сделать площадку, на которой будет интересно и комфортно гостям любого возраста и с любыми интересами. В технологичном Онлайн-парке каждый сможет выбрать развлечение по душе – от образовательных проектов до модных вечеринок. Это пространство для людей, нацеленных на саморазвитие, познавательное и приятное времяпровождение в компании единомышленников и друзей.
«Онлайн-парк» будет работать до 8 сентября.
Креативное пространство «Севкабель Порт», Кожевенная линия, 40, тел. (812) 213-3202, park.tele2.ru
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