На Среднеохтинском проспекте раскопали фундаменты зданий XVII века. Лев Лурье назвал их фрагментами шведского города Ниен

Сегодня, 1 августа, во время проведения работ по капитальному ремонту трамвайных путей на Среднеохтинском проспекте в Красногвардейском районе Петербурга были обнаружены фундаменты зданий VII века. По словам историка Льва Лурье, это фрагменты уничтоженного шведского города Ниен.

Шведский город Ниен располагался на мысе, где река Охта впадает в Неву. Из-за уникальной находки ремонтные работы на проспекте приостановлены до 12 августа. По мнению Лурье, если продолжить раскопки, удастся найти еще фрагменты первого города в этом месте. Некоторые исследователи также считают, что с момента появления Ниена ведется отсчет существования Петербурга.

«В то время в Петербурге не хватало камня, а Северную столицу с самого начала должны были строить из камня. Поэтому после уничтожения Ниена камень пошел на строительство Петербурга. Его, скорее всего, осталось немного. Поэтому сейчас обнаружили только фундаменты. В целом, это важное историческое место. Некоторые исследователи считают, что появление нашего города датируется не от 16 мая 1703 года, а с того момента, как по указу шведского короля был заложен Ниен», — рассказал историк.

Однако Лурье не считает необходимым разрушение Охты ради археологических раскопок. «Сейчас в Петербурге, скорее, находят предметы петровского времени. В нашем городе с того времени осталось много предметов и вещей времен Петра I. История Ниена и Ниеншанца еще интереснее. Но я не уверен в необходимости разрушения Охты ради откапывания Ниена», — добавил он.