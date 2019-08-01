Синоптики Гидрометцентра России прогнозируют холодный август в Петербурге и на Северо-Западе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какую погоду ожидать россиянам в августе. Последний летний месяц окажется холодным не только для петербуржцев, но и всех жителей Северо-Западного федерального округа — температура в первой декаде августа ожидается на 5-8 градусов ниже нормы (редкость!).

«На большей части европейской территории погода ожидается около и ниже нормы на 1-2 градуса. Более холодная прогнозируется в регионах Поволжья, в Московском регионе, Северо-Западном федеральном округе, Центральном федеральном округе», — рассказал синоптик.

Вильфанд также отметил дефицит осадков в южных районах страны. «Мы прогнозируем, что на большей части европейской территории России осадков выпадет около нормы. А вот на юге — это Южный, Северо-Кавказский федеральный округ, Крым и нижнее Поволжье — здесь прогнозируется дефицит осадков», — добавил он.

Потепление стоит ожидать не раньше 10-11 августа. За теплом можно смело собирать направляться в сторону курортных районов России — температура воды в Крыму и на побережье Сочи ожидается около 25 градусов, в Азовском море — 26-27 градусов, а воздух прогреется местами до 35 градусов.

Напомним, в последний день июля Петербург установил новый температурный антирекорд — так холодно в городе не было с 1894 года. 125 лет назад в этот день столбик термометра показал отметку в 13,8 градусов тепла, сегодня же воздух прогрелся до 12 градусов с отметкой плюс. Накануне петербуржцы даже заметили снег, однако главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что этого быть не могло — сославшись на данные исследований воздушных масс. А еще Колесов рассказал, почему в городе похолодало и когда ждать потепления.