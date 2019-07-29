Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга предупредил горожан об ограничении движения по участку набережной реки Фонтанки и канала Грибоедова. Затруднять проезд до осени будут начавшиеся ремонтные работы.

Так, с 27 июля по 19 августа пройдет первый этап ремонтных работ на тротуарной части правого берега набережной реки Фонтанки от площади Ломоносова до Лештукова моста. Подрядчик отреставрирует и частично заменит тротуарные плиты, приведет в нормативное состояние перильное ограждение, отреставрирует гранитные тумбы и карнизные плиты.

С 30 июля по 1 октября из-за ремонтных работ на набережной канала Грибоедова ограничат движение на обоих берегах канала — от Сенного до Кокушкина мостов. Ремонт будет включать очистку и окраску металлических элементов, абразивную очистку стенок набережной, тумб ограждений, тротуаров и спусков. Позже проведут реставрацию участка от Мучного до Каменного мостов — также на обоих берегах. Движение пешеходов будет осуществляется по тротуарам на противоположной стороне дороги.

«Мостотрест» определил подрядчика на ремонт участка Ждановской набережной от моста Красного Курсанта и до 4-го Ждановского моста, а также ремонт металлоконструкций Литейного моста. В перечне работ — окраска и очистка элементов. Кроме того, «СевЗапДор» проведет реставрацию асфальта на проезжей части Благовещенского моста. Срок завершения работ по всем контрактам – не позднее 15 октября 2019 года.

Напомним, ранее Смольный дал старт реконструкции Зеленого моста через Мойку — последний раз его реставрировали в 1908 году. Администрация планирует капитально отреставрировать переправу за год — для этих нужд из бюджета выделено 497,6 млн рублей. 19 июня в Петербурге официально завершилась реставрация Банковского моста. А уже в начале августа в городе пройдет фестиваль «Ленинградские мосты» — свои выступления дадут группа «Свидание», Vougal, певица Алина Орлова, Zoloto и другие исполнители.