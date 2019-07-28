Как День МВФ изменит движение в Петербурге

Сегодня, 28 июля, в Петербурге на время празднования Дня Военно-морского флота действует ряд дорожных ограничений, которые в основном касаются центральной части Петербурга.

Так с 22:00 субботы до 13:00 воскресения закрыты для движения Английская набережная от Сенатской площади до Благовещенского моста, Университетская набережная, Биржевая площадь, Дворцовая набережная, Сенатская площадь, Адмиралтейский проезд, Дворцовый проезд, Литейный проспект в районе Литейного моста и стрелка Васильевского острова. Кроме того, в этот временной промежуток Невский проспект стал пешеходным на участке от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту.

А 28 июля с 8:00 до 00:00 будет перекрыто движение по Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка, по набережной Зимней канавки и по Певческому проезду.

Также участок с 117-го по 141-й километр внутреннего кольца КАД от порта "Бронка" до пересечения с Приморским шоссе будет перекрыт с 7:00 до 17:00.

Главный военном-морской парад начался в 11:00, с 10:30 до 12:15 будут разведены четыре главных петербургских моста: Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский.

Ранее отмечалось, что проезд по центральному участку ЗСД 28 июля будет бесплатным с 10:00 до 13:00. При этом по КАД в районе дамбы не проехать с 7:00 до 17:00. Жителей Кронштадта пускают в город по пропускам.