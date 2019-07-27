Вечером 26 июля в арт-галерею «Анна Нова» пришли активисты, выступающие в защиту Муринского парка и против компании «Анна Нова», которая недавно получила разрешение на строительство спорткомплекса на территории парка — об этом активисты сообщили «Бумаге».

Протестующие пришли в галерею с плакатами «Анна Нова без дуболомства, полюбим снова», «Деревья больше никогда не пойдут в Анна Нова, не ходите и вы», а также «Анна Нова — нет стройке».

В Муринском парке планируют вырубить 171 дерево и 21 кустарник - об этом стало известно из порубочного билета. Уже сейчас на территории парка начали устанавливать забор, которым оградят участок площадью в 1,8 гектара.

Еще в 2008 году компания «Анна Нова» начала возводить в Муринском парке спортивный комплекс, а в прошлом году Смольный выделил ей без торгов еще почти 2 га рядом с уже построенным объектом. Горожане протестуют и устраивают акции, однако городские власти поддерживают инвестора. На данный момент идет оформление документов, строительство должно начаться в ближайшее время, несмотря на 4 000 собранных подписей противников уничтожения зеленой зоны. Ранее «Собака.ru» поговорила с активистами и представителями компании о том, почему петербуржцы против строительства второго спорткомплекса Nova Arena в Муринском парке.