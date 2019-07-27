В Петербурге рабочие сбивают лепнину с доходного дома XIX века

Петербургский фотограф Михаил Павловский выложил в инстаграм видео с необычным способом реставрации культурного наследия, на которых видно, как в Петербурге рабочие сбивают лепнину с доходного дома Симоновых на Загородном проспекте, 9.

Дом в стиле эклектики был построен в 1880 году архитектором Николаем Басиным. Здание расположилось рядом с площадью Пяти углов, его фасад одновременно выходит на Загородный проспект и улицу Рубинштейна.

Это не первый случай,, когда в Петербурге во время реставрации сбивают лепнину с исторических зданий. Подобное в 2016 году произошло с домом Бака на Кирочной улице, после чего оказалось, что работы велись без необходимых согласований.

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