Двор под стеклянной крышей, галереи и локальный бизнес: каким будет новое креативное пространство «Линии» на Васильевском острове

На 8-ой линии Васильевского острова, 25 уже этой осенью открывается новое 6-этажное общественное пространство «Линии» от компании «Практик», создавшей одну из самых больших сетей коворкинг-центров в городе. «Собака.ru» узнала все подробности у исполнительного директора проекта Владимира Дорофеева, а также публикует очень много иллюстраций того, как будет выглядеть это место.

Здание Фасад, который выходит на 8-ю линию – это особняк Задлера, построенный в XIX веке. В нем когда-то была типография, а с 1910-х и до 1990-х находился ломбард. Позже это помещение занял банк, он объединил особняк с тремя соседними зданиями стеклянным атриумом – теперь он представляет собой что-то вроде мини-пассажа с галереями и двором с прозрачной крышей. Он идеально подходит для петербургской погоды – в него мы сразу влюбились, здесь на 250 кв метров разместятся бары и рестораны. Шесть лет назад у банка отозвали лицензию, и здание было заброшено, совсем недавно в нем начали делать ремонт, мы сюда впервые попали в ноябре и сразу начали работать над концепцией его преобразования. Уже на следующей неделе мы начнем воплощать ее в жизнь. Арендаторы ремонт делать не будут, чтобы получилось выдержанное в едином стиле пространство и не создавалось ощущения китайского рынка. Мы хотим создать в общих зонах много точек впечатлений. Например, во дворе повесим параметрические конструкции, чтобы скорректировать акустику и добавить настроения. Похожие рифмованные фигуры появятся и в других помещениях: лифтовых зонах и на входе. В центральном атриуме сделаем под ключ две барные секции и закупим всю мебель. Стеклянную крышу модернизируем: сделаем так, чтобы фрамуги можно было открывать, и в хорошую погоду здесь был свежий петербургский воздух. Оборудуем систему безбарьерной среды, установим лифт для людей на инвалидных колясках. В самом доме интересных архитектурных деталей нет, даже сам особняк Задлера был внесен в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность» только в 2001 году, только по признаку возраста. Фасад очень простой, но у нас есть отдельный проект по его освещению со стороны 8-й линии.

Почему именно здесь Васильевский остров – это университетская мекка, здесь 33 вуза, соответственно много студентов, которые, как мы рассчитываем, будут регулярно у нас бывать. Здание очень близко к метро – всего четыре минуты пешком. Да и вообще Васильевский остров сейчас переживает эпоху ренессанса – долгое время он оставался деревней в центре города, приличных ресторанных проектов и мест для досуга не было. А с появлением съезда на ЗСД, активной стройкой и соответственно молодых людей, которые поселились в новых ЖК, открытием Севкабель Порта, Васильевского рынка, лодка недоверия к ВО начала раскачиваться. Статус острова явно меняется – мы тоже внесем в это свою лепту.

Арендаторы Всего на 6 500 кв м разместится 9 ресторанов, 18 магазинов и шоурумов, 6 салонов красоты и 6 арендаторов на этаже «Образование» и один коворкинг. Коворкинг «Практик» площадью 1 100 кв м появится на пятом и отчасти на четвертом этажах. Пространство организовано в формате open space, для резидентов доступны отдельные кабинеты (и двухуровневые тоже!), общественные рекреационные зоны и переговорные комнаты. Ниже, на четвертом – образовательный кластер на 400 кв м. Среди наших резидентов много тех, кто занимается обучением, и мы решили сделать пространство, в котором у них будут не только офисы, но и общая площадка для лекций и мастер-классов. Люди смогут осознанно приходить туда для проведения интеллектуального досуга – то есть это направлено не на hard skills, не на долгие регулярные занятия, а на знания, понятные и полезные многим.

На третьем этаже – бьюти-зона: косметологические студии, маникюр, педикюр, татуировки, небольшие магазинчики с уникальными товарами и ни в коем случае никаких больших сетевых проектов. На втором этаже – магазины и шоурумы локальных дизайнеров: одежда, аксессуары, обувь, все, что сейчас производится в Петербурге, и чего нет в крупных торговых центрах. На первом этаже планируем размещение фуд-сектора, там будет несколько разноформатных заведений: с кухней и без, кофейни, бары, здоровая еда. Фасадная часть отделена лестницей, у нее есть свой вход с 8-й линии – это два этажа, на них появится один или два больших ресторанных проекта. Есть нулевой уровень, он посвящен спорту – мы не планируем открывать там фитнесс-студии, скорее что-то связанное с йогой, стретчингом, медитацией.

Выбор арендаторов Сейчас мы собираем заявки от тех компаний, которых устраивают наши концепция и условия. На какие-то лоты у нас есть несколько кандидатов, на какие-то – пока никого, когда наберется достаточное количество претендентов, будем формировать экосистему так, чтобы арендаторы друг другу не противоречили, а дополняли. Хочется создать гармоничный салат Оливье, в котором все будет правильного размера и без лишних соленых огурцов. Хотим взять несколько сильных игроков, которые точно знают, как делать бизнес, и разбавить их интересными новичками, в которых увидим потенциал. Отчасти это, естественно, могут быть резиденты Васильевского рынка, Севкабель Порта, Новой Голландии. Планируем работать с теми, кто горит желанием разместиться именно здесь и с теми, кто выходит за рамки стандартов. От всех мы ждем бережное и эко-френдли отношение к общественному имуществу и ресурсам и регулярное обновление ассортимента.