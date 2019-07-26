В Петербурге состоится марафон велосипедистов «Веломагистраль». Тема этого года — Burning Man

28 июля в Петербурге состоится марафон велосипедистов «Веломагистраль». Участники смогут проехать маршрут длиной 50 или 70 километров как в составе колонны, так и самостоятельно. Темой этого года станет фестиваль Burning Man — готовим сумасшедшие и красочные костюмы!

В рамках марафона велосипедистам будет доступно два маршрута — протяженностью 50 и 70 километров. В городе участников будут ждать специальные чекпоинты с водой и комиссары, готовые оказать первую помощь в случае необходимости. Задача — проехать через все отмеченные на карте точки и поставить печати. На финише участники, собравшие карту полностью, получат орден «Веломагистрали» и памятные сувениры.

Велосипедисты, которые выберут для прохождения дистанцию в 70 километров, смогут самостоятельно выбрать маршрут и пройти его вне состава общей колонны. Зарегистрироваться можно в приложении «Вело-Город» для iOS и Android или на сайте акции.

«Веломагистраль» пройдет в Петербурге в девятый раз. Миссия марафона — объединить любителей двухколесного средства передвижения для того, чтобы вместе внести вклад в развитие необходимой для велосипедистов городской инфраструктуры. «Настало время развивать велодорожки, велопарковки, городские велопрокаты и многое другое, настало время действовать, а не просто говорить об этом», — говорят организаторы марафона.

Напомним, в Петербурге готовится к запуску новая городская служба велопроката. Авторами проекта стал банк ВТБ — их «Велобайк» успешно работает на улицах Москвы. А в Московском районе началось строительство новой велосипедной дорожки. Общая протяженность маршрута составит порядка 6 километров.