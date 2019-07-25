В сквере Виктора Цоя на углу Зверинской улицы и Любанского переулка начались работы по благоустройству. На крыше старого бомбоубежища появится общественное пространство — зона отдыха, ландшафтные фигуры, амфитеатр и скамейки.

Стоимость проекта благоустройства сквера Виктора Цоя на Петроградской составит 7,9 миллионов рублей. Работы начались 24 июля и продлятся до 1 сентября. На территории бомбоубежища появится обустроенное общественное пространство со скамейками, амфитеатром и зоной отдыха, посвященной памяти Цоя. Таким образом, сквер лидера группы «Кино» будет расширен за счет соседней территории.

Напомним, в начале июля участники проекта Plants for Friends вместе с петербуржцами высадили растения в сквере Виктора Цоя на углу Зверинской улицы и Любанского переулка. Зеленые активисты очистили территорию сквера от стекол и пластика, высадили виноградник, кусты и злаковые культуры.

В мае HoodGraff избавилась от собственного стрит-арта с изображением Виктора Цоя во дворах на Восстания, чтобы отреставрировать его. Теперь портрет лидера группы «Кино» стал более реалистичным — изменилась прорисовка, оригинальная фотография музыканта, а еще появилась новая надпись.