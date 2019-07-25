Картографический сервис 2ГИС нанес на карты городов России места, в которых находятся пункты приема отсортированного мусора на переработку . В Петербурге таких точек 1977 — их можно найти по запросам «мусорные контейнеры», «пункты приема батареек», «сдать аккумуляторы» и другим.

Сейчас в базе карт городов по всей России можно найти информацию о 23 тысячах контейнеров для раздельного сбора мусора. Больше всего точек в Москве — 2317. В Петербурге сдать мусор можно в 1977 местах, в Уфе — 1796, Волгограде — 1128, в Казани — 1092, в Екатеринбурге — 914, в Омске — 827, в Новосибирске — 741.

«Контейнеры для стекла и пластика, яркие боксы для ламп и батареек сегодня появились практически в каждом городе — их можно найти и в центре, и в спальных районах. Мы уже добавили десятки тысяч точек и продолжаем эту работу. Если пользователи заметят контейнеры, которых пока нет — обязательно добавим. Это будет наш общий вклад в экологию», — рассказали представители компании.

Контейнеров для ртутных градусников, батареек и лампочек в городе насчитывается как минимум по десять в каждом районе. Их можно найти с помощью сервиса Recyclemap, который наносит на карту пункты приема, проверенные Greenpeace. Опасные отходы важно не выбрасывать в обычный бак, потому что даже одна пальчиковая батарейка загрязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли. Цинк, свинец, марганец, кадмий, никель, ртуть попадают в грунтовые воды, а оттуда — в реки.

Напомним, на акциях петербургского экологического движения «РазДельный Сбор» перестанут принимать стекло, макулатуру и пластик. При этом в организации уверены: город готов справиться с раздельной сортировкой вторсырья самостоятельно. А в «МЕГА Парнас» открылся единый пункт для раздельного сбора отходов — туда можно сдать бумагу, картон, упаковку Tetra Pak, стекло и несколько типов пластика.