По словам грибника, тайник был спрятан «в стволе сгнившей березы над корнями» в 2005 году, а координаты его местонахождения хранились на сайте увлекающихся «чем-то наподобие ориентирования на местности». Все милые сердцу безделушки хранились в пластиковом контейнере — ракушка, карта местности, магнит из Минска, пакет с монетами в 10 рублей и парой центов, солнцезащитные очки, фигурка Шрека (желтая!), резинка для волос, свеча в стеклянной подставке, значки и cd-диск с фильмом «Джей и молчаливый Боб».

Как узнал Антон, любую вещь из тайника можно взять — главное оставить взамен что-то свое. В блокноте же хранились записи тех, кому удалось найти контейнер. Грибник решил поучаствовать в эксперименте — они с подругой вяли резинку для волос, а взамен положили сережку в форме ключа. «Очень забавно и необычно читать историю этого контейнера, которая насчитывает 14 лет. Если быть внимательным, то можно не только грибы найти. Координаты естественно не оставлю, тайник положен обратно и закрыт дополнительно мхом и корой древесины, но знайте, что где-то в лесах под Санкт-Петербургом есть вот такая вещь со своей историей», — написал он.