«И пусть мир станет добрее»: на остановках в Петербурге заметили объявления с прикрепленными монетами
В российских городах, от Москвы до Когалыма, запустили акцию #МечтаСониРыбиной — в память 10-летней петербурженки, скончавшейся от рака в январе этого года. На остановках общественного транспорта начали появляться объявления с прикрепленными монетками, которыми могут воспользоваться те, кому не хватает на проезд.
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Объявление на Озерках в Петербурге. Фото: @megapolisonline
Подобные объявления были мечтой 10-летней Сони Рыбиной. «Что, если сделать так, чтобы на каждой остановке были листы с объявлениями, но вместо номеров отрывных телефонов висели рубли — на тот случай, если людям не хватает на проезд. Тогда они могли бы отрывать монетку и доезжать до дома», — приводит фонд «Надежда — детям» слова девочки.
В январе Соня скончалась после продолжительной борьбы с раком. Еще осенью 2018 года о мечте девочки размещать объявления с монетками на остановках городского транспорта рассказали в социальных сетях, а уже в марте 2019-го запустили флешмоб #МечтаСониРыбиной. Сейчас к акции присоединились жители 49 городов России, Казахстана и Украины.
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#мечтаСониРыбиной «Что если сделать так, чтобы на каждой остановке были листы с объявлениями, но вместо номеров отрывных телефонов висели бы рубли — 2, 5, 10, на тот случай, если людям не хватает на проезд, тогда они могли бы отрывать монетку и доезжать до дома». — говорила девочка Соня Рыбина, которая умерла в январе от рака. Её идею поддержали и сделали вот такие необычные объявления. Флешмоб распространился по всей стране. Поддерживаю и я. Объявления уже готовы, скоро расклеим. Пожалуйста, не срывайте, если увидите!
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Жители города Лесосибирска в Красноярском крае присоединились к флешмобу #МечтаСониРыбиной. Десятилетняя Соня Рыбина скончалась от онкологии 30 января. Сотрудники питерского проекта «Надежда детям», знавшие девочку, решили не смотря ни на что исполнить ее мечту: монетки вместо объявлений на остановках, чтобы тот, кому не хватает на проезд, всегда мог доехать до дома. Ребята развесили объявления по Санкт-Петербургу, и рассказали о мечте Сони в соцсетях... К этому моменту к акции присоединились 49 городов России, Украины и Казахстана Фото: ЧП Лесосибирск/VK
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Сегодня вечером я увидела на остановке это объявление и подумала, что это какая-то игра. Придя домой полезла в интернет. Милой девочки Сони, которая придумала расклеивать объявления с монетками, больше нет, она умерла от рака. Теперь такие объявления в память о Соне расклеивают другие люди. #мечтаСониРыбиной #мытищи
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Из любого правила найдутся исключения. Сегодня на одной из остановок встретилось объявление, которое мы снимать не стали. Потому что это не просто объявление, а своеобразный способ помощи нуждающимся. И ещё немаловажный момент — оно приклеено на скотч, а не на клей, как у вандалов, готовых испортить любую поверхность ради собственной выгоды. А глядя на хэштег, мы подумали, что это флэшмоб от девочки, запущенный, наверное, с помощью мамы, поддерживающей добрые задумки дочери. А оказалось — флэшмоб памяти. Маленькая Соня Рыбина мечтала помогать людям и придумала вот такие объявления с монетками. Но умерла в 10 лет от онкологии. Поэтому люди из разных городов исполняют её мечту и выкладывают фото своих объявлений с хэштегом #мечтасонирыбиной. И всё это очень грустно. Не только потому что девочка умерла, но потому что она придумала замечательную идею, которая не сможет достигнуть цели только из-за испорченных взрослых. Алкоголиков, наркоманов, бомжей и прочих субстанций, которые будут забирать всё до копеечки, если разузнают, где висит объявление. Поэтому на постоянной основе такие вещи бессмысленны. А вот в рамках разового флэшмоба получить желаемый результат гораздо более реально. Поэтому если вы решите присоединиться — можете так же поделиться монетками с теми, кому не хватает на проезд. Главное — приклеивайте объявления на скотч.☝️ #чистоград #изжизнигорода #красноярск #рабочиеистории
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・・・ Мелочь, которая может спасти! Такой способ помощи людям придумала 10-летняя Соня Рыбина. Девочка несколько лет боролась с раком, мечтала, когда вырастет, помогать людям и животным… Сони не стало, но ее дело продолжает жить! По всему Питеру расклеены отрывные «билетики доброты». Любой неравнодушный человек в любом городе может присоединиться к флешмобу, повесив такое же объявление с хэштегом #МечтаСониРыбиной! Я не смогла пройти мимо и теперь в Калининграде тоже есть «билетики доброты» ( ТРЦ «Европа» и ТК «Акрополь» ) 🙏🏾 Маленький ангелочек , надеюсь ты всё видишь и рада , что твоё дело продолжается..👼🏻 P.S. : надеюсь меня не посадят..😅 #МечтаСониРыбинойКалининград #подвиги #добро #творидобро #мечтасонирыбиной #дети #онкология #рак #борьба #питер #санктпетербург #спб
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Большая мечта маленькой девочки Соня Рыбина из Санкт-Петербурга очень любила животных. Однажды, в своем школьном сочинении девочка поделилась о свой заветной мечте, она рассказала о том, как хочет помогать бездомным животным и построить для них приют, когда вырастет. Но девочка заботилась не только о животных. Ее мечтой была - помощь всем, кто в ней нуждается. Она, десятилетний ребенок, даже придумала, как помогать: «Что если сделать так, чтобы на каждой остановке были листы с объявлениями, но вместо номеров отрывных телефонов висели бы рубли - 2,5,10, на тот случай, если людям не хватает на проезд, тогда они могли бы отрывать монетку и доезжать до дома". К сожалению, Сони не стало, но ее дело продолжает жить. Все неравнодушные могут к нему присоединиться, расклеивая добрые объявления и выкладывая фото в социальные сети, добавив #МечтаСониРыбиной , где бы вы ни жили. В память о Соне.
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