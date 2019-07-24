«И пусть мир станет добрее»: на остановках в Петербурге заметили объявления с прикрепленными монетами

В российских городах, от Москвы до Когалыма, запустили акцию #МечтаСониРыбиной — в память 10-летней петербурженки, скончавшейся от рака в январе этого года. На остановках общественного транспорта начали появляться объявления с прикрепленными монетками, которыми могут воспользоваться те, кому не хватает на проезд.

Подобные объявления были мечтой 10-летней Сони Рыбиной. «Что, если сделать так, чтобы на каждой остановке были листы с объявлениями, но вместо номеров отрывных телефонов висели рубли — на тот случай, если людям не хватает на проезд. Тогда они могли бы отрывать монетку и доезжать до дома», — приводит фонд «Надежда — детям» слова девочки.

В январе Соня скончалась после продолжительной борьбы с раком. Еще осенью 2018 года о мечте девочки размещать объявления с монетками на остановках городского транспорта рассказали в социальных сетях, а уже в марте 2019-го запустили флешмоб #МечтаСониРыбиной. Сейчас к акции присоединились жители 49 городов России, Казахстана и Украины.