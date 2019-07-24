К декабрю крыши двух тысяч домов в Петербурге подвергнуться модернизации. Работы в чердачных помещениях необходимы для предотвращения образования наледи — для этого из бюджета города выделено 703 миллиона рублей.

Модернизация крыш в петербургских домах будет проходить по технологии «холодный чердак». В 2018 году проект был применен к металлическим кровлям 994 многоквартирных жилых домов, до 30 ноября 2019 года технология должна быть внедрена в 2 тысячи домов, а в 2020 году — к чердачным помещениям еще 1,3 тысяче многоквартирных жилых домов.

«До 30 ноября 2019 года должна быть завершена модернизация чердаков 2 тысяч многоквартирных жилых домов по технологии «холодный чердак» для предотвращения образования наледи на крышах. До 2020 года все многоквартирные дома города должны быть переведены на систему «холодный чердак»», — сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Технология «холодный чердак» предполагает восстановление систем теплоснабжения. Трубы обматываются минеральной ватой, а канализационная вытяжка выводится за пределы кровли, благодаря чему вентиляционные каналы утепляются и разница между наружной и внутренней температурой приходит в норму — отклонения допустимы на не более 4 градусов.

Напомним, в начале февраля более тысячи петербуржцев сообщили о протекающих крышах в своих домах — жалобы на опасное состояние кровли массово поступали в аварийные службы города. В ЖКХ объясняли — всему виной снегопады и усиленная уборка крыш. Зима-2019 в Петербурге выдалась ненастная — из-за этого в городе были зафиксированы случаи травм и смертей петербуржцев, разбивались машины, на происходящее реагировали художники и рисовали злободневные комиксы (смех — лучшее лекарство!), а крыши и вовсе обливали кипятком для удаления ледяной корки. Мы уже не говорим о мемах про лопаты и видео покорения высоченных снежных гор. О том, что еще происходило этой зимой в Петербурге, читайте в нашем материале.