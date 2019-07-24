В Красном Селе меняют поребрики с помощью цемента. Беглов считает, что это «распил и воровство денег» (но это не точно)
«Замена поребрика по-красносельски»: жители Красного Села рассказали о том, что ограждение дороги ремонтируют с помощью цемента. Так, старый поребрик выкапывается, в углубление заливается цемент, после чего элемент ограждения возвращают на место.
Горожане поделились фотографиями и создали опрос, с помощью которого планировали выяснить причины необычного ремонта. Что это: замена поребриков или «распил и воровство денег»? Ответ заметили сотрудники TJ — врио губернатора Петербурга Александр Беглов проголосовал за вариант с «распилом» денежных средств. При этом на просьбу издания прокомментировать публикацию в пресс-службе Беглова сообщили, что это «может только начальник управления, который в данный момент на выезде».
«Мы сделали опрос в котором проголосовал даже врио губернатора — А. Беглов. Он со своего ID выбрал самый популярный вариант согласившись с тем, что происходит «распил и воровство денег»! Надеемся, что его голос будет учтен на внеочередном совещании какого-нибудь «Комитета по распилам» отвечающего за поребрики», — написали вчера, 24 июля, жители Красного Села.
Редакция «Собака.ru» внимательно просмотрела список проголосовавших, однако по состоянию на 13:00 голос Александра Беглова в опросе найден не был. Отметим, что опросные блоки во «ВКонтакте» имеют функцию отмены голоса.
Тем временем жители Красного Села продолжают рассказывать о преобразовании города. «Всего пару недель назад, при строительстве светофорного объекта, была возведена оградка. Сейчас ее благополучно демонтировали. При этом государственный заказчик работ один и тот же. Если все будет в таком ключе и дальше происходить, то, следуя древним российским традициям, после следующего строительства оградки и укладки нового асфальта — произойдет плановая замена труб!», — пишут петербуржцы.
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