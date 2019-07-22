В Рощино появится новый спортивный комплекс — с футбольным полем, ледовой ареной и кортом для пляжного волейбола

В петербургском Рощино появится новый многофункциональный спортивный комплекс. Арена будет построена на месте старой спортивной площадки и представит собой футбольное поле, закрытую ледовую арену на 1,5 тысяч квадратных метров, корт для пляжного волейбола, тренажерный зал, а также сопутствующую инфраструктуру.

Заказчиком проекта стала администрация Рощинского поселения. По предварительным подсчетам, стоимость работ составит 526 миллионов рублей — финансироваться они будут из областного бюджета. Разработкой концепции реконструкции спортивной площадки, займется ООО «Ситистройпроект» — ранее компания уже спроектировала и построила ледовый каток «Шанс Арена» в Выборгском районе Петербурга.

В настоящее время в Петербурге действует около 30 ледовых арен — каждая из которых может принять полноценный хоккейный матч. «Я думаю, что в ближайшие годы частные ледовые арены будут окупаться, несмотря на то, что сроки возврата вложений достаточно длинные — не год и не два. Интерес к хоккею не ослабевает, и можно прогнозировать рост интереса к этому виду спорта после Чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Петербурге в 2023 году», — рассказал РБК вице-президент Федерации хоккея Санкт-Петербурга Василий Каменев.

Напомним, ранее Международная федерация хоккея утвердила Петербург как столицу ЧМ-2023. Игры чемпионата пройдут на двух аренах города — в СКК «Петербургский» и Ледовом дворце. К играм СКК «Петербургский» планируют кардинально перестроить.

Габариты существующей арены не позволяют вместить чашу на 21 тысячу зрителей — именно такое требование предъявляют заказчики. На его месте может появиться новая площадка высотой 45 метров, которая сможет вместить до 21,5 тысячи зрителей. Для того, чтобы сохранить здание, петербуржцы предложили присвоить СКК статус объекта культурного наследия России.

16 декабря на стадионе «Газпром Арена» состоялся первый хоккейный матч. Уже 22 декабря было объявлено об установлении рекорда, которого раньше не существовало — рекорда общего количества зрителей двух хоккейных матчей, проведенных в течении недели на одном стадионе.

Однако петербуржцы не всегда рады появлению новых спортивных площадок. На территории Муринского парка планируется возведение спортивного комплекса от компании «Анна Нова». Концепция еще не представлена, но работы уже ведутся — несмотря на протесты горожан, активисты сообщили о начале вырубки деревьев. После череды митингов и акций градоначальники заявили о необходимости согласования проекта застройки с петербуржцами.