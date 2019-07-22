В 2017 году мусорный полигон «Новоселки» в петербургском Левашово был назван главной экологической проблемой, которая волнует горожан. После этого полигон был закрыт, а в 2018 году его начали отсыпать. До 2020 года Комитет по благоустройству Петербурга планирует завершить рекультивацию «Новоселок» на 70%.

Глава ведомства Владимир Рублевский также отчитался о ходе реализации государственной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге». В 2018 году в рамках проекта было выделено 7,998 миллиардов рублей, 98,9% от суммы которой были освоены. 44% средств относятся к подпрограмме, связанной с содержанием зеленых территорий.

Напомним, в 2017 году активисты движения «Красивый Петербург» представили рейтинг из 21 экологической проблемы, которые волнуют горожан. Список возглавил полигон «Новоселки». Активисты считают, что свалку необходимо рекультивировать и обустроить «зеленый щит» из деревьев. Ранее в микрорайоне Полюстрово началась ликвидация мусорной свалки — отходы накапливались там с начала 1990-х годов.

Полигоны для бытового мусора в Ленинградской области исчерпаны на 95% — и такая же картина наблюдается в еще четырех регионах России. А еще ООН подготовила доклад о состоянии животного и растительного мира Земли — в документе говорится о возможном вымирании миллиона биологических видов из-за деятельности человека (уже в ближайшие десятилетия!). Кроме того, в России официально разрешили использовать незаконные свалки — такая мера является вынужденной из-за дефицита легальных полигонов.