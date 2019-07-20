Сколько россиян не считают высшее образование обязательным для высокооплачиваемой работы?

Во всероссийском опросе ВЦИОМ приняли 1 600 человек старше 18 лет, центр исследовал причины, по которым люди получают высшее образование. Результаты показали, что все больше россиян относятся к наличию диплома скептически.

В 2008 году так думали 45 % граждан, но на данный момент это мнение сильно отличается, особенно среди молодежи: 74 % опрошенных в возрасте до 24 лет считают, что значимость диплома в карьерном успехе преувеличена.

При этом большая часть россиян считает, что высшее образование становится менее доступным в последние годы: об этом заявили 63% опрошенных. Для сравнения в 2016 году так считали 53 % граждан.

Руководитель практики политического анализа и консультирования департамента исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов прокомментировал итоги опроса: «Ещё несколько лет назад позицию большинства соотечественников по этому вопросу можно было охарактеризовать формулой „должно быть, и за ценой не постоим“. Теперь становится очевидно, что высшее образование — лишь один из инструментов достижения успеха. Остаётся надеяться, что это добавит осознанности как в выборе вузов, так и направлений обучения».

Только 18% россиян считают, что диплом о высшем образовании необходим потому, что так принято. Стоит отметить, что в 2010 году такой позиции придерживались лишь 6 %.

В целом, стремление к образованию растет потому, что люди хотят преуспеть в работе. При этом 70 % опрошенных отмечают, что они не соотносят его с материальным благополучием.