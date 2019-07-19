Пайщики жилого комплекса «Офицерский» на Петроградской уже год не могут получить регистрацию права собственности на жилье. Дом возведен на «военном» земельном участке и автоматически стал государственной собственностью. Для того, чтобы Росреестр смог заверить факт собственности, Министерство обороны должно отказаться от территории.

Комплекс из двух корпусов на Офицерском переулке, 8, рассчитаный на 95 и 92 квартиры и оборудованный подземным паркингом, был введен в эксплуатацию в феврале 2018 года. Договор о строительстве заключили между собой Военно-космическая академия имени Можайского и потребительский жилищно-строительный кооператив «Восток», позже переименованный в «Офицерский», в 2000 году. Согласно подписанному соглашению, часть квартир общей площадью в 486 квадратных метра должны были передать в собственность РФ, однако этого не произошло — что и стало преградой к оформлению прав собственности на квартиры.

До исполнения контракта Росреест может регистрировать право пайщиков на собственность только с разрешения Министерства обороны. Без регистрации в квартирах невозможно прописаться, а также заключить договор с управляющей компанией — бытовое обслуживание дома не производится, лифт не работает, а горячей воды нет. В качестве альтернативы кооператив «Офицерский» предлагал министерству семь квартир аналогичной площади в Красном селе, однако ведомство на уступки идти не стало, сославшись на то, что предложенное жилье не соответствует требованиям.

Председатель потребительского жилищно-строительного кооператива Юрий Голиков заявил «Фонтанке», что передача жилья в собственность государства находится в процессе, однако ни одна их них не расположена в ЖК «Офицерский» — а в Курортном и Невском районах. «Часть квартир мы передали, часть передаем. Давным-давно подписано допсоглашение, что мы передаем квартиры в местах массовой жилищной застройки», — сказал он.

Одной из пайщиц удалось добиться регистрации права собственности через суд — в решении Петроградского районного суда говорится, что ответчик (кооператив «Офицерский») не выполнил свои обязанности по передаче недвижимости в срок и уклоняется от выдачи документов, необходимых для признания права собственности. В свою очередь Юрий Голиков утверждает, что проблема невозможности регистрации собственности решится в срок — а именно до конца 2019 года. По его словам, такие сроки были поставлены Министерством обороны.