Петербург вошел в тройку городов с самым загрязненным диоксидом азота воздухом

Возглавляет список городов с самым загрязненным диоксидом азота воздухом Москва — средняя концентрация вещества за год составляет 0,78 добсонов. На втором месте расположился Петербург — 0,38 единиц вещества в радиусе 18 километров от центра города. Замыкает тройку Челябинск с таким же показателем.

В городах-антилидерах рейтинга загрязнение воздуха обусловлено транспортной загруженностью. В Greenpeace предлагают ввести в мегаполисах зоны с ограниченным движением транспорта для того, чтобы нормализовать ситуацию. «Российское отделение Greenpeace выступает за введение в крупных городах зон с ограничением движения транспортных средств низкого экологического класса (например, «Евро-3» и ниже). Этот призыв был поддержан президентским Советом по правам человека, а также администрациями Москвы и Санкт-Петербурга», — отмечают защитники природы.

Диоксид азота NO2 является опасным токсичным газом, который вызывает респираторные симптомы и заболевания легких при остром и увеличивает риск хронических заболеваний при длительном воздействии. Присутствие вещества в атмосфере Земли приводит к образованию частиц, являющихся переносчиками загрязнителей по воздуху — озона и мелкодисперсных взвешенных частиц PM2,5. В Greenpeace напоминают, что долгосрочное воздействие диоксида азота связано с повышением уровня смертности во всем мире.

«Спутниковые данные позволяют оценивать уровень загрязнения воздуха практически в любой точке планеты, что делает их важным инструментом для понимания общей картины. Однако горожане должны иметь доступ не только к средним значениям концентрации вредных веществ за год, но и к оперативным данным мониторинга загрязнения воздуха. Власти должны публиковать эти данные в режиме онлайн и принимать на их основе меры по решению проблемы загрязнения воздух», — отмечают в Greenpeace. Проблему загрязнения воздуха, по их мнению, должны решить в Роспотребнадзор в ближайшее время.

Напомним, ранее Министерство природных ресурсов и экологии назвало регионы России с самым загрязненным воздухом. Исходя из их доклада, самым экологически небезопасным стал Забайкальский край.