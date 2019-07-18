В конце рабочей недели Петербург снова затопит. Об этом горожан предупреждает «Водоканал» — в пятницу, 19 июля, на город снова обрушатся ливневые дожди и грозы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ливневые дожди и грозы обоснуются в Петербурге в пятницу, 19 июля. На прогнозы также ссылается ГУП «Водоканал» — в случае превышения показателей интенсивности осадков в городе могут возникнуть скопления воды, а, значит, возможны локальные подтопления.

В дни погодного ненастья в Петербурге будут дежурить 17 аварийных бригад «Водоканала» — в случае необходимости еще 48 будут сняты с плановых работ и направлены к местам подтоплений. «Просим с пониманием отнестись к тому, что во время ливней вся вода не может одномоментно уйти в канализацию – это происходит в течение 20-30 минут после окончания дождя. Поэтому возможны локальные подтопления», — предупреждают в ведомстве.

Проблему затоплений цокольных и полуподвальных помещений «Водоканал» предложил решать с помощью установки герметичных дверей и водоотбойных бордюров вокруг оконных и дверных проемов. Автомобилистов, попавших в эпицентр затопления, просят незамедлительно заглушить двигатель транспортного средства и дождаться, пока вода не сойдет до безопасного уровня.

Напомним, утром 9 июля на Петербург обрушился ливень. Затопленными оказались проезжие части, пешеходные переходы и даже вестибюль станции метрополитена «Девяткино». Горожане сообщали о локальных потопах на проезжих частях и тротуарах, однако фотографии говорят о масштабах побольше — люди покидали свои машины прямо посреди дороги и шли буквально вплавь, находясь по пояс в воде. Аварийные бригады «Водоканала» перешли на усиленный режим работы, однако на отдельных участках устранить последствия потопа будет затруднительно — «на этих адресах нет ливневой канализации».

На следующий день в городе началась модернизация системы ливневых канализаций. В десяти «болевых точках» поручено «спрямить» трубы — именно деформация системы, по оценкам специалистов «Водоканала», стала причиной подтоплений. И не унываем: главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в город вернется тепло и солнце.