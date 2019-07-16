Биржевой мост планируют закрыть на три года для проведения капитального ремонта

СПб ГБУ «Мостотрест» планирует провести капитальный ремонт Биржевого моста. Работы будут идти три года, а для их реализации необходимо полное закрытие транспортного движения.

Как сообщает «Фонтанка», «Мостотрест» планирует полностью заменить дорожный настил на Биржевом мосту, а также вернуть все плиты в проектное положение — сейчас они деформированы, из-за чего внутрь опор переправы попадает вода.

Проект капитального ремонта обсуждался еще в 2016 году — тогда, согласно конкурсной документации, заявку подал только один участник, компания «Институт-Гипростроймост», которая и займется восстановлением моста. Фирма предложила выполнить работы за 26,2 миллиона рублей, тогда как начальная цена контракта составила 29 миллионов.

Точные даты закрытия Биржевого моста пока не установлены, предположительно закрытие произойдет с июля 2020 года по октябрь 2023-го. В настоящее время проходят публичные обсуждения проекта с участием представителей Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, Центра транспортного планирования, УГИБДД, Дирекции транспортного строительства, «Мостотреста» и других ведомств.

Напомним, в 2017 году Тучков мост, соединяющий Петроградскую сторону и Васильевский остров, полностью закрыли для движения на полмесяца.