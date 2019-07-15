Поздним вечером 16 июля, начиная с 22:00, петербуржцы смогут наблюдать частное лунное затмение. Астрологическое событие станет последним на ближайшие 6 лет, которое можно увидеть в Европейской части России. Надо видеть!

Частное затмение происходит, когда луна попадает в полную тень Земли только частично. При этом темной оказывается как та часть спутника, на которую падает тень, так и та, что останется в максимальной фазе затмения. Однако знаменательным астрологическое событие делает тот факт, что оно станет последним на ближайшие 6 лет, которое можно будет увидеть в Европейской части России.

«Какие-то фазы полного лунного затмения будут видны на Дальнем Востоке и в Сибири 26 мая 2021 года и 8 ноября 2022 года. А со всей территории России полным лунным затмением мы сможем насладиться только 7 сентября 2025 года», — рассказала заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова, выразив надежду, что погода в городе не помешает наблюдениям.

Напомним, полное лунное затмение в небе над Петербургом можно было увидеть 21 января этого года. В январе 2018 года жители земного шара смогли увидеть кровавое суперлуние, а 27 июля сразу два необычных астрономических явления — великое противостояние Марса, которое бывает раз в 25 000 лет, и лунное затмение. Как это было смотрите в нашем фоторепортаже.