Уикенд в Петербурге с 11 по 14 июля
Фестивали Gamma и «Усадьба Jazz», концерты Manizha и BrainStorm на крыше с видом на залив, а также зомби Джима Джармуша в кино – как провести эти выходные в городе.
10-17 июля
Фестиваль «Балтийская яхтенная неделя»
С 10 июля в Петербурге стартует водный фестиваль «Балтийская яхтенная неделя». В рамках нее можно, например, в пятницу и субботу бесплатно побывать на паруснике «Полтава», а также посмотреть фотовыставку и послушать концерт Максима Леонидова в Петропавловской крепости (13 июля). Подробная программа здесь.
С 10 июля в Петербурге стартует водный фестиваль «Балтийская яхтенная неделя». В рамках нее можно, например, в пятницу и субботу бесплатно побывать на паруснике «Полтава», а также посмотреть фотовыставку и послушать концерт Максима Леонидова в Петропавловской крепости (13 июля). Подробная программа здесь.
c 11 июля
Фильм «Анна» / Anna
Люк Бессон снял, спродюсировал и написал сценарий боевика об убийственно (в прямом смысле) красивой модели-киллере из России Анне (Саша Лусс). Вишенка на торте тут даже не Хелен Миррен и Киллиан Мерфи в касте, а самый востребованный российский актер Александр Петров в одной из ролей.
Люк Бессон снял, спродюсировал и написал сценарий боевика об убийственно (в прямом смысле) красивой модели-киллере из России Анне (Саша Лусс). Вишенка на торте тут даже не Хелен Миррен и Киллиан Мерфи в касте, а самый востребованный российский актер Александр Петров в одной из ролей.
c 11 июля
Фильм «Мертвые не умирают» / The Dead Don't Die
Про фильм, открывавший Каннский кинофестиваль в этом году, только ленивый не успел пошутить, что после вампиров Джим Джармуш взялся за зомби. И снова в отличной компании! Билл Мюррей, Хлоя Севиньи и Адам Драйвер играют в черной комедии полицейских, Тильда Суинтон – сотрудницу морга, а Игги Поп, Сара Драйвер и Кэрол Кейн – живых мертвецов.
Про фильм, открывавший Каннский кинофестиваль в этом году, только ленивый не успел пошутить, что после вампиров Джим Джармуш взялся за зомби. И снова в отличной компании! Билл Мюррей, Хлоя Севиньи и Адам Драйвер играют в черной комедии полицейских, Тильда Суинтон – сотрудницу морга, а Игги Поп, Сара Драйвер и Кэрол Кейн – живых мертвецов.
c 11 июля
Фильм «The Cure: Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London»
Если по каким-то причинам вы не попадаете на выступление The Cure на столичном «Пикнике Афиши», фильм-концерт – отличная альтернатива. Его же рекомендуется смотреть, чтобы лучше подготовиться к лайву культовых рокеров, вдохновлявших в том числе Виктора Цоя.
Если по каким-то причинам вы не попадаете на выступление The Cure на столичном «Пикнике Афиши», фильм-концерт – отличная альтернатива. Его же рекомендуется смотреть, чтобы лучше подготовиться к лайву культовых рокеров, вдохновлявших в том числе Виктора Цоя.
c 11-14 июля
Фестиваль Gamma
Основной (но не единственной!) локацией электро- и арт-проекта формации m_division Ивана Логоса вновь станет завод им. Степана Разина. В лайн-апе – лучший техно-диджей мира Surgeon (по версии авторитетного журнала Fact), соединяющий эмбиент, минимализм и неоклассику американец Irisarri, итальянский дуэт Boston 168 (впервые в нашем городе!) и многие другие. Подробнее читайте здесь.
Основной (но не единственной!) локацией электро- и арт-проекта формации m_division Ивана Логоса вновь станет завод им. Степана Разина. В лайн-апе – лучший техно-диджей мира Surgeon (по версии авторитетного журнала Fact), соединяющий эмбиент, минимализм и неоклассику американец Irisarri, итальянский дуэт Boston 168 (впервые в нашем городе!) и многие другие. Подробнее читайте здесь.
11-13 июля
«Ледовый дворец»
Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга»
В четверг стартует ежегодный международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». Среди его участников – Джосс Стоун, Светлана Лобода, Дима Билан и многие другие.
В четверг стартует ежегодный международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». Среди его участников – Джосс Стоун, Светлана Лобода, Дима Билан и многие другие.
12-14 июля
форт «Константин»
Фестиваль современного искусства «Впередсмотрящий»
Современное искусство на три дня заселится в узкие коридоры старинного форта в Кронштадте: сочетаем просмотр видео-арта и музыкальную программу с созерцанием Финского залива. За арт-объекты отвечают Владимир Абих, Сергей Катран, Ирина Корина и еще десяток российских художников.
Современное искусство на три дня заселится в узкие коридоры старинного форта в Кронштадте: сочетаем просмотр видео-арта и музыкальную программу с созерцанием Финского залива. За арт-объекты отвечают Владимир Абих, Сергей Катран, Ирина Корина и еще десяток российских художников.
12 июля
18:00
«Бутылка»
Рок-н-ролл во дворе «Бутылки»
В пятницу, 12 июля, двор «Бутылки» в Новой Голландии вновь превратится в танцплощадку. Преподаватели школ танцев (в том числе Дарья Чупыркина и Дмитрий Востриков) проведут показательные выступления и бесплатные мастер-классы по стилям буги-вуги и линди-хоп. Все это – под музыку DJ Messer и группы Big Livers.
В пятницу, 12 июля, двор «Бутылки» в Новой Голландии вновь превратится в танцплощадку. Преподаватели школ танцев (в том числе Дарья Чупыркина и Дмитрий Востриков) проведут показательные выступления и бесплатные мастер-классы по стилям буги-вуги и линди-хоп. Все это – под музыку DJ Messer и группы Big Livers.
12-13 июля
19:00
«Севкабель Порт»
Спектакль «FAUST. LABOR»
Инженерный театр АХЕ покажет в «Севкабель Порту» 12 и 13 июля спектакль по сценарию Максима Исаева, написанному на основе «Народной книги» Иоганна Шписа. Премьера – уличная версия их постановки «Фауст 3.0». Главные роли исполнят Ник Хамов и сам Максим Исаев.
Инженерный театр АХЕ покажет в «Севкабель Порту» 12 и 13 июля спектакль по сценарию Максима Исаева, написанному на основе «Народной книги» Иоганна Шписа. Премьера – уличная версия их постановки «Фауст 3.0». Главные роли исполнят Ник Хамов и сам Максим Исаев.
12 июля
19:00
Сквер Андрея Петрова
Спектакль-перформанс «Синяя птица»
В пятницу артист Cirque du Soleil Андрей Кислицын вместе с уличным театром «Небесная карусель» выступит в сквере Андрея Петрова (Каменноостровский пр., 28 – 30). Мим покажет фантазийно-пластическую версию сказки Метерлинка «Синяя птица». Перфоманс будет сопровождаться музыкой Андрея Петрова из одноименного фильма. Вход свободный.
В пятницу артист Cirque du Soleil Андрей Кислицын вместе с уличным театром «Небесная карусель» выступит в сквере Андрея Петрова (Каменноостровский пр., 28 – 30). Мим покажет фантазийно-пластическую версию сказки Метерлинка «Синяя птица». Перфоманс будет сопровождаться музыкой Андрея Петрова из одноименного фильма. Вход свободный.
12 июля
20:00
Roof Place
Концерт BrainStorm
Группа BrainStorm в пятницу, 12 июля, даст концерт на крыше – в пространстве Roof Place с видом на залив. Выступление бэнда пройдет в необычном формате. На сцене к ним присоединятся группы «Каста» и «Моя Мишель», а также Игорь Журавлев из «Альянса», Паша Артемьев и Найк Борзов. Перед опенэйром редакция «Собака.ru» попросила латвийских музыкантов поучаствовать в эксперименте: притвориться уличными музыкантами и сыграть в центре Петербурга.
Группа BrainStorm в пятницу, 12 июля, даст концерт на крыше – в пространстве Roof Place с видом на залив. Выступление бэнда пройдет в необычном формате. На сцене к ним присоединятся группы «Каста» и «Моя Мишель», а также Игорь Журавлев из «Альянса», Паша Артемьев и Найк Борзов. Перед опенэйром редакция «Собака.ru» попросила латвийских музыкантов поучаствовать в эксперименте: притвориться уличными музыкантами и сыграть в центре Петербурга.
12-21 июля
Фестиваль «Опера – всем»
Ежегодный оперный опенэйр откроется в пятницу «Орлеанской девой» Чайковского в Петропавловской крепости, продолжится «Богемой» в Александровском парке (14 июля), «Майской ночью» на Елагином острове (18 июля) и «Севильским цирюльником» в Царком Селе (21 июля).
Ежегодный оперный опенэйр откроется в пятницу «Орлеанской девой» Чайковского в Петропавловской крепости, продолжится «Богемой» в Александровском парке (14 июля), «Майской ночью» на Елагином острове (18 июля) и «Севильским цирюльником» в Царком Селе (21 июля).
12-14 июля
«КПД»
Арт-ярмарка студентов Академии Художеств
Студенты Академии Художеств с пятницы по воскресенье проводят арт-ярмарку «SUMMER ART MARKET» в клубе «КПД» в «Севкабель Порту». Каждый из 35 авторов лично представит свою графику, живопись и скульптуру. Цены на небольшие работы – от 500 до 10 000 рублей, более крупные работы до 100 000 рублей.
Студенты Академии Художеств с пятницы по воскресенье проводят арт-ярмарку «SUMMER ART MARKET» в клубе «КПД» в «Севкабель Порту». Каждый из 35 авторов лично представит свою графику, живопись и скульптуру. Цены на небольшие работы – от 500 до 10 000 рублей, более крупные работы до 100 000 рублей.
12 июля
21:00
«Родина»
Фильм «Маска»
Комедия «Маска» с Джимом Керри вновь вернется на большой экран. Культовый фильм в пятницу покажут в киноцентре «Родина». Сеанс пройдет на языке оригинала с субтитрами на русском.
Комедия «Маска» с Джимом Керри вновь вернется на большой экран. Культовый фильм в пятницу покажут в киноцентре «Родина». Сеанс пройдет на языке оригинала с субтитрами на русском.
12-14 июля
пляж поселка Ольгино
Фестиваль «Кинолес»
В пятницу на берегу Финского залива (на пляже поселка Ольгино) стартует фестиваль «живого кино» под открытым небом «Кинолес». В программе — короткометражки молодых российских режиссеров, победившие на «Кинотавре» и ММКФ, а также творческие встречи и мастер-классы. Вход свободный. Подробнее здесь.
В пятницу на берегу Финского залива (на пляже поселка Ольгино) стартует фестиваль «живого кино» под открытым небом «Кинолес». В программе — короткометражки молодых российских режиссеров, победившие на «Кинотавре» и ММКФ, а также творческие встречи и мастер-классы. Вход свободный. Подробнее здесь.
12 июля
23:00
«Кузня»
Вечеринка с Ruf Dug
В пятницу в «Кузне» выступит манчестерский ди-джей Ruf Dug, владелец лейбла Ruf Kutz. Локальную поддержку британцу окажут Kito Jempere, Игорь Журавлев, Bassline Junkies.
В пятницу в «Кузне» выступит манчестерский ди-джей Ruf Dug, владелец лейбла Ruf Kutz. Локальную поддержку британцу окажут Kito Jempere, Игорь Журавлев, Bassline Junkies.
13 июля
9:00
Юсуповский сад
Фестиваль «Wanderlust 108»
Ежегодный иога-фестиваль «Wanderlust 108» вновь пройдет в Петербурге. В его программе – «триатлон»: забег на пять километров, полуторачасовой йога-сет и медитация на 45 минут.
Ежегодный иога-фестиваль «Wanderlust 108» вновь пройдет в Петербурге. В его программе – «триатлон»: забег на пять километров, полуторачасовой йога-сет и медитация на 45 минут.
13 июля
Елагин остров
«Усадьба Jazz»
Для опенэйре у Елагина дворца специальные программы готовят «Сплин» и Sunsay, но настоящий джем-сейшн устроит гранд-дама Омаре Портуондо, авторитетно заявляющая «Я – Куба».
Для опенэйре у Елагина дворца специальные программы готовят «Сплин» и Sunsay, но настоящий джем-сейшн устроит гранд-дама Омаре Портуондо, авторитетно заявляющая «Я – Куба».
13-14 июля
12:00
Газон за «Бутылкой»
Backyard Party
Резиденты «Бутылки» в Новой Голландии в выходные вновь организуют двухдневный стритфуд-марафон: фалафель, бургеры, крылышки и стейки приготовят на гриле под лайвы молодых петербургских групп.
Резиденты «Бутылки» в Новой Голландии в выходные вновь организуют двухдневный стритфуд-марафон: фалафель, бургеры, крылышки и стейки приготовят на гриле под лайвы молодых петербургских групп.
13-14 июля
12:00
«Севкабель Порт»
«Маркет у моря»
На летний маркет в «Севкабель Порту» идем за гипоаллергенным глиттером (пригодится на Flow), костяным фарфором ручной работы и минималистичными украшениями.
На летний маркет в «Севкабель Порту» идем за гипоаллергенным глиттером (пригодится на Flow), костяным фарфором ручной работы и минималистичными украшениями.
13-14 июля
Фестиваль экскурсий «Имя в городе»
Петербургские библиотеки в выходные проведут фестиваль бесплатных экскурсий «Имя в городе». На них расскажут о любимых петербургских локациях Пушкина, Белинского, Зощенко, Чехова и других литераторов. Вход свободный, но по регистрации. Подробности здесь.
Петербургские библиотеки в выходные проведут фестиваль бесплатных экскурсий «Имя в городе». На них расскажут о любимых петербургских локациях Пушкина, Белинского, Зощенко, Чехова и других литераторов. Вход свободный, но по регистрации. Подробности здесь.
13 июля
14:00
«ОхтаЛабе»
Лекция «Реклама и комиксы: зачем искусствоведы изучают массовую культуру»
В субботу в «ОхтаЛабе» выпускница философского факультета СПбГУ и ЕУСПб по направлению «Визуальные исследования» Нина Гавриш расскажет, зачем изучать поп-культуру: рекламу, комиксы, тату. Вход свободный, но по регистрации.
В субботу в «ОхтаЛабе» выпускница философского факультета СПбГУ и ЕУСПб по направлению «Визуальные исследования» Нина Гавриш расскажет, зачем изучать поп-культуру: рекламу, комиксы, тату. Вход свободный, но по регистрации.
13-14 июля
Площадь Островского
Фестиваль «Петроджаз»
XV фестиваль «Петроджаз» пройдет в выходные на площади Островского. Оба дня открывать опенэйр будут Haifa Beat Band — музыкантов из Израиля под руководством трубача Армена Асланяна. Также в программе – выступления Armenian Swifts, The BigBuddy Band, Кати Килиджековой, Реми Коллена, Натальи Ардис, FunCOOLio и других. Вход свободный. Подробности здесь.
XV фестиваль «Петроджаз» пройдет в выходные на площади Островского. Оба дня открывать опенэйр будут Haifa Beat Band — музыкантов из Израиля под руководством трубача Армена Асланяна. Также в программе – выступления Armenian Swifts, The BigBuddy Band, Кати Килиджековой, Реми Коллена, Натальи Ардис, FunCOOLio и других. Вход свободный. Подробности здесь.
13 июля
18:00
Дворцовая площадь
Фестиваль «Петербург live»
В субботу на Дворцовой площади пройдет ежегодный музыкальный фестиваль «Петербург live». Хедлайнерами в этом году стали певица Zventa Sventana, молдавский коллектив Zdob si Zdub и Пелагея. Вход свободный.
В субботу на Дворцовой площади пройдет ежегодный музыкальный фестиваль «Петербург live». Хедлайнерами в этом году стали певица Zventa Sventana, молдавский коллектив Zdob si Zdub и Пелагея. Вход свободный.
14 июля
19:00
Roof Place
Концерт Manizha
В воскресенье Manizha выступит на крыше Roof Place (Кожевенная линия, 30) в рамках фестиваля «Roof Fest». Она исполнит как хиты (готовьтесь подпевать, что мы из другого теста!), таки и неизданные треки из второй части альбома «ЯIAM».
В воскресенье Manizha выступит на крыше Roof Place (Кожевенная линия, 30) в рамках фестиваля «Roof Fest». Она исполнит как хиты (готовьтесь подпевать, что мы из другого теста!), таки и неизданные треки из второй части альбома «ЯIAM».
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