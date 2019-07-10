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Уикенд в Петербурге с 11 по 14 июля

Фестивали Gamma и «Усадьба Jazz», концерты Manizha и BrainStorm на крыше с видом на залив, а также зомби Джима Джармуша в кино – как провести эти выходные в городе.   

Пт 12 июля Пт 13 июля Пт 14 июля

 

10-17 июля

Фестиваль «Балтийская яхтенная неделя»

С 10 июля в Петербурге стартует водный фестиваль «Балтийская яхтенная неделя». В рамках нее можно, например, в пятницу и субботу бесплатно побывать на паруснике «Полтава», а также посмотреть фотовыставку и послушать концерт Максима Леонидова в Петропавловской крепости (13 июля). Подробная программа здесь.

c 11 июля

Фильм «Анна» / Anna

Люк Бессон снял, спродюсировал и написал сценарий боевика об убийственно (в прямом смысле) красивой модели-киллере из России Анне (Саша Лусс). Вишенка на торте тут даже не Хелен Миррен и Киллиан Мерфи в касте, а самый востребованный российский актер Александр Петров в одной из ролей.

c 11 июля

Фильм «Мертвые не умирают» / The Dead Don't Die

Про фильм, открывавший Каннский кинофестиваль в этом году, только ленивый не успел пошутить, что после вампиров Джим Джармуш взялся за зомби. И снова в отличной компании! Билл Мюррей, Хлоя Севиньи и Адам Драйвер играют в черной комедии полицейских, Тильда Суинтон – сотрудницу морга, а Игги Поп, Сара Драйвер и Кэрол Кейн – живых мертвецов.

c 11 июля

Фильм «The Cure: Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London»

Если по каким-то причинам вы не попадаете на выступление The Cure на столичном «Пикнике Афиши», фильм-концерт – отличная альтернатива. Его же рекомендуется смотреть, чтобы лучше подготовиться к лайву культовых рокеров, вдохновлявших в том числе Виктора Цоя.

c 11-14 июля

Фестиваль Gamma

Основной (но не единственной!) локацией электро- и арт-проекта формации m_division Ивана Логоса вновь станет завод им. Степана Разина. В лайн-апе – лучший техно-диджей мира Surgeon (по версии авторитетного журнала Fact), соединяющий эмбиент, минимализм и неоклассику американец Irisarri, итальянский дуэт Boston 168 (впервые в нашем городе!) и многие другие. Подробнее читайте здесь.

11-13 июля

«Ледовый дворец»

Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга»

В четверг стартует ежегодный международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». Среди его участников – Джосс Стоун, Светлана Лобода, Дима Билан и многие другие.

12-14 июля

форт «Константин»

Фестиваль современного искусства «Впередсмотрящий»

Современное искусство на три дня заселится в узкие коридоры старинного форта в Кронштадте: сочетаем просмотр видео-арта и музыкальную программу с созерцанием Финского залива. За арт-объекты отвечают Владимир Абих, Сергей Катран, Ирина Корина и еще десяток российских художников.

12 июля

18:00

«Бутылка»

Рок-н-ролл во дворе «Бутылки»

В пятницу, 12 июля, двор «Бутылки» в Новой Голландии вновь превратится в танцплощадку. Преподаватели школ танцев (в том числе Дарья Чупыркина и Дмитрий Востриков) проведут показательные выступления и бесплатные мастер-классы по стилям буги-вуги и линди-хоп. Все это – под музыку DJ Messer и группы Big Livers.

12-13 июля

19:00

«Севкабель Порт»

Спектакль «FAUST. LABOR»

Инженерный театр АХЕ покажет в «Севкабель Порту» 12 и 13 июля спектакль по сценарию Максима Исаева, написанному на основе «Народной книги» Иоганна Шписа. Премьера – уличная версия их постановки «Фауст 3.0». Главные роли исполнят Ник Хамов и сам Максим Исаев.

12 июля

19:00

Сквер Андрея Петрова

Спектакль-перформанс «Синяя птица»

В пятницу артист Cirque du Soleil Андрей Кислицын вместе с уличным театром «Небесная карусель» выступит в сквере Андрея Петрова (Каменноостровский пр., 28 – 30). Мим покажет фантазийно-пластическую версию сказки Метерлинка «Синяя птица». Перфоманс будет сопровождаться музыкой Андрея Петрова из одноименного фильма. Вход свободный.

12 июля

20:00

Roof Place

Концерт BrainStorm

Группа BrainStorm в пятницу, 12 июля, даст концерт на крыше – в пространстве Roof Place с видом на залив. Выступление бэнда пройдет в необычном формате. На сцене к ним присоединятся группы «Каста» и «Моя Мишель», а также Игорь Журавлев из «Альянса», Паша Артемьев и Найк Борзов. Перед опенэйром редакция «Собака.ru» попросила латвийских музыкантов поучаствовать в эксперименте: притвориться уличными музыкантами и сыграть в центре Петербурга.

12-21 июля

Фестиваль «Опера – всем»

Ежегодный оперный опенэйр откроется в пятницу «Орлеанской девой» Чайковского в Петропавловской крепости, продолжится «Богемой» в Александровском парке (14 июля), «Майской ночью» на Елагином острове (18 июля) и «Севильским цирюльником» в Царком Селе (21 июля).

12-14 июля

«КПД»

Арт-ярмарка студентов Академии Художеств

Студенты Академии Художеств с пятницы по воскресенье проводят арт-ярмарку «SUMMER ART MARKET» в клубе «КПД» в «Севкабель Порту». Каждый из 35 авторов лично представит свою графику, живопись и скульптуру. Цены на небольшие работы – от 500 до 10 000 рублей, более крупные работы до 100 000 рублей.

12 июля

21:00

«Родина»

Фильм «Маска»

Комедия «Маска» с Джимом Керри вновь вернется на большой экран. Культовый фильм в пятницу покажут в киноцентре «Родина». Сеанс пройдет на языке оригинала с субтитрами на русском.

12-14 июля

пляж поселка Ольгино

Фестиваль «Кинолес»

В пятницу на берегу Финского залива (на пляже поселка Ольгино) стартует фестиваль «живого кино» под открытым небом «Кинолес». В программе — короткометражки молодых российских режиссеров, победившие на «Кинотавре» и ММКФ, а также творческие встречи и мастер-классы. Вход свободный. Подробнее здесь.

12 июля

23:00

«Кузня»

Вечеринка с Ruf Dug

В пятницу в «Кузне» выступит манчестерский ди-джей Ruf Dug, владелец лейбла Ruf Kutz. Локальную поддержку британцу окажут Kito Jempere, Игорь Журавлев, Bassline Junkies.

13 июля

9:00

Юсуповский сад

Фестиваль «Wanderlust 108»

Ежегодный иога-фестиваль «Wanderlust 108» вновь пройдет в Петербурге. В его программе – «триатлон»: забег на пять километров, полуторачасовой йога-сет и медитация на 45 минут.

13 июля

Елагин остров

«Усадьба Jazz»

Для опенэйре у Елагина дворца специальные программы готовят «Сплин» и Sunsay, но настоящий джем-сейшн устроит гранд-дама Омаре Портуондо, авторитетно заявляющая «Я – Куба».

13-14 июля

12:00

Газон за «Бутылкой»

Backyard Party

Резиденты «Бутылки» в Новой Голландии в выходные вновь организуют двухдневный стритфуд-марафон: фалафель, бургеры, крылышки и стейки приготовят на гриле под лайвы молодых петербургских групп.

13-14 июля

12:00

«Севкабель Порт»

«Маркет у моря»

На летний маркет в «Севкабель Порту» идем за гипоаллергенным глиттером (пригодится на Flow), костяным фарфором ручной работы и минималистичными украшениями.

13-14 июля

Фестиваль экскурсий «Имя в городе»

Петербургские библиотеки в выходные проведут фестиваль бесплатных экскурсий «Имя в городе». На них расскажут о любимых петербургских локациях Пушкина, Белинского, Зощенко, Чехова и других литераторов. Вход свободный, но по регистрации. Подробности здесь.

13 июля

14:00

«ОхтаЛабе»

Лекция «Реклама и комиксы: зачем искусствоведы изучают массовую культуру»

В субботу в «ОхтаЛабе» выпускница философского факультета СПбГУ и ЕУСПб по направлению «Визуальные исследования» Нина Гавриш расскажет, зачем изучать поп-культуру: рекламу, комиксы, тату. Вход свободный, но по регистрации.

13-14 июля

Площадь Островского

Фестиваль «Петроджаз»

XV фестиваль «Петроджаз» пройдет в выходные на площади Островского. Оба дня открывать опенэйр будут Haifa Beat Band — музыкантов из Израиля под руководством трубача Армена Асланяна. Также в программе – выступления Armenian Swifts, The BigBuddy Band, Кати Килиджековой, Реми Коллена, Натальи Ардис, FunCOOLio и других. Вход свободный. Подробности здесь.

13 июля

18:00

Дворцовая площадь

Фестиваль «Петербург live»

В субботу на Дворцовой площади пройдет ежегодный музыкальный фестиваль «Петербург live». Хедлайнерами в этом году стали певица Zventa Sventana, молдавский коллектив Zdob si Zdub и Пелагея. Вход свободный.

14 июля

19:00

Roof Place

Концерт Manizha

В воскресенье Manizha выступит на крыше Roof Place (Кожевенная линия, 30) в рамках фестиваля «Roof Fest». Она исполнит как хиты (готовьтесь подпевать, что мы из другого теста!), таки и неизданные треки из второй части альбома «ЯIAM».

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