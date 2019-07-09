Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в город вернется тепло и солнце

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в город вернется тепло и солнце. Сейчас карта осадков «очень пятнистая» — в районе Мурино и Парашютной улицы, которые пострадали от утреннего ливня сильнее других, выпало около 30% от месячной нормы осадков. Однако атмосферный фронт постепенно уходит.

По словам Колесова, сейчас в небе над Петербургом царит атмосферный фронт, который является главным виновником обрушившихся ливней и похолодания. «Карта осадков очень «пятнистая»: на севере города, в районе Мурино и Парашютной улицы, осадков уже выпало около 30% от месячной нормы — это примерно 20-24 миллиметров. Это довольно много, поэтому надо время, чтобы вода ушла в ливневую канализацию. В центре осадков меньше, но дождь еще будет идти», — уточнил прогноз синоптик.

Что касается главного атрибута июля — по-настоящему летней жары — ожидать ее возвращение в город стоит не раньше наступления третьей декады месяца, когда в Петербург придет антициклон. «Фронт уходит, но северные ветры остаются. Температура в ближайшие дни — 11, 12, 13 июля — сохранится в пределах 15-16 градусов. Потом будет более теплая погода, но вновь вернутся дожди, и так пройдет вся вторая декада. Перспективы антициклона ожидаются только в третьей декаде июля», — добавил Колесов.

Напомним, сегодня утром, 9 июля, на Петербург обрушился ливень. Горожане сообщали о локальных потопах на проезжих частях и тротуарах, однако фотографии говорят о масштабах побольше — люди покидали свои машины прямо посреди дороги и шли буквально вплавь, находясь по пояс в воде. Аварийные бригады «Водоканала» перешли на усиленный режим работы, однако на отдельных участках устранить последствия потопа будет затруднительно — «на этих адресах нет ливневой канализации».