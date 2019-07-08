5 самых красивых кладбищ Петербурга, которые нужно увидеть, даже если вы не гот

Старые петербургские кладбища – это настоящие музеи под открытым небом. Часто надгробия заказывали лучшим мастерам своего времени, а за растениями следили профессиональные садовники. Участница краеведческого объединения «ГЭНГЪ», ставшего лауреатом премии «ТОП 50»-2019, одна из организаторов фестиваля «Крайкон» и создательница сообщества «101 могила» Ксения Сидорина специально для «Собака.ru» составила субъективный топ-5 кладбищ города, которые обязательно нужно увидеть.

Смоленское лютеранское кладбище Расположенный на острове Декабристов (или Голодай) некрополь появился в 1747 году как место последнего пристанища всех тех, кто наш город придумывал и наполнял европейским опытом и знаниями. Тут был похоронен архитектор Тома де Томон, основатель Одессы испанец Хосе де Рибас, Мария Деллон (первая женщина-скульптор с профессиональным образованием) и многие другие: предприниматели высшего эшелона, ученые, люди искусства, поставщики двора, министры и военные. Территория кладбища сейчас составляет 7,33 гектара, и хотя многие ценные с художественной точки зрения надгробия в советское время перенесли в некрополи Александро-Невской Лавры, Смоленское лютеранское все еще остается моим номером один в списке красивых мест в городе. Сегодня кладбище частично закрыто для захоронений, что помогает прочувствовать атмосферу вековой давности – именно она заставила меня когда-то выбрать кафедру охраны памятников и музейного дела. Что делать: пройтись по мощенной главной аллее, сравнить старые фотографии и современное состояние. Наблюдать за птицами, ведь кладбище скорее напоминает парк (и тут бывают дятлы!). Посмотреть монументальное надгробие на могиле фабриканта, промышленника Курта Зигеля – когда-то его украшала скульптурная композиция, а теперь тут запустение (с удобными, тем не менее, каменными лавочками). Опционально – вспомнить фильм «Брат», который снимали именно здесь.

Смоленское православное кладбище Через реку от лютеранского на Васильевском острове (куда, как известно, приходят умирать) расположено православное Смоленское кладбище. Это о нем Пушкин писал в «Медном всаднике», его могилы размыло наводнение, именно здесь похоронены няня всей России Арина Родионовна и поэт всей Украины Тарас Шевченко. Некрополь появился на девять лет раньше своего иноверческого брата и успел вырасти гораздо больше. Сегодня кладбище открыто для захоронений, тут есть несколько действующих храмов. Приезжают сюда и паломники – целыми автобусами спешат поклониться могиле Ксении Петербургской. Что делать: зайти через главный вход с Камской улицы, пройти мимо Церкви Смоленской иконы Божией Матери, попасть на самую старую часть некрополя. Разглядывать каменные цветы на могиле графини Стенбок-Фермор, затем сидеть возле реки Смоленки.

Некрополь Новодевичьего монастыря Монастырское кладбище появилось в 1850 году, хоронили тут родовое дворянство и купечество. Многие надгробия пропали в советское время, но и до наших дней дошли основательные семейные склепы, тяжеловесные, уверенные кресты. Кроме того, здесь приятно гулять – за деревьями и газонами регулярно ухаживают. Некрополь обнесен стеной, чтобы в него попасть, надо пройти через монастырь – оттого тут складывается особенная, не совсем городская атмосфера. Что делать: обратить внимание на раннесоветское надгробие сотрудника фабрики «Скороход», подарок ему от «рабочих и работниц». Кроме того, несколько надгробных плит лежат в окружении напольной метлахской плитки самых модных узоров начала ХХ века.

Некрополи Александро-Невской Лавры Их много и даже больше, чем кажется – часть захоронений расположены под землей, в подвалах церквей Лавры. Настоящих маст-си два: Некрополь мастеров искусств и музеефицированное старейшее кладбище города – Лазаревское. Именно сюда в советское время свозили ценные надгробия со всего города, здесь перезахоранивали поэтов, писателей, художников. Что делать: настроиться на посещение музея, пусть и под открытым небом. Надгробий много, все они созданы ведущими скульпторами и архитекторами своего времени, каждое можно разглядывать долго и пристально. Стоят они плотно, на один квадратный метр приходится несколько символов гибели: это может быть сломанная роза, угасший факел, адамова голова, песочные часы. Перед визитом советую проверить расписание работы музея – попасть сюда после заката не получится. Опционально: зайти на коммунистическую площадку, известную также как Внутреннее кладбище. Здесь встречаются надгробия, собранные из цепей и шестеренок – во славу труду, конечно же.

Преображенское еврейское кладбище Существует с 1875 года, официально единственное кладбище в городе, где хоронят только иудеев. Внимания заслуживает дом омовения, построенный по проекту архитектора общины Якова Гевирца в 1912 году. Монументальное здание решено в стиле модерн, в нем органично переплетается скандинавский национальный романтизм и неомавританские мотивы. Сейчас оно находится на финальном этапе реставрации. На кладбище есть аллея склепов, надгробия здесь скорее монументальные, чем изящные и полные деталей – художественная традиция все же отличалась от лютеранской и даже православной. Именно здесь похоронен предприниматель Юлиан Бак, первый владелец доходного дома по адресу Кирочная улица, дом 24. Раз в год тут проходят воскресники по уборке кладбища – присоединиться может каждый желающий.