Фоторепортаж: в Петербурге проходит юбилейный (10 лет!) «День Достоевского»

Сегодня, 6 июля, в Петербурге проходит «День Достоевского». В этом году фестиваль отмечает десятилетний юбилей — в программе мероприятия премьера спектакля «Литературный ассамбляж», многочисленные экскурсионные маршруты по местам писателя, а также уличные выставки и настоящее казино (с карточными играми и рулеткой!), сыграть в которое призывают не на деньги, а на «духовные ценности». Редакция «Собака.ru» показывает, как в городе чествуют память великого писателя.

Напомним, в октябре прошлого года градостроительный совет Петербурга одобрил расширение Музея Достоевского в Кузнечном переулке. По планам, новое здание построят в честь 200-летия великого русского писателя, которое отметят 11 ноября 2021 года. Оно расположится западнее дома 9/27 А и будет примыкать к уже существующему музею. Во втором корпусе высотой пять этажей и площадью 1600 квадратных метров появятся многофункциональные лекционный и зрительный залы, выставочное пространство, кафе и музейный магазин, а также помещение для научной работы. Позже участники фонда «Петербург Достоевского» запустили петицию в поддержку расширения музея Достоевского на Кузнечном переулке.

Ранее петербуржцы провели акцию «Живой щит» в защиту сквера на Кузнечном переулке — жители района, активисты и градозащитники встали на защиту единственного зеленого участка Кузнечного переулка. Художники также выступили против застройки сквера — петербургский уличный художник Леша Бурстон создал граффити против застройки сквера в Кузнечном переулке. Он изобразил «Дерево желаний» на фасаде одного из домов, обрамляющих сквер. «Власти уже какой год позволяют застраивать зеленые оазисы Петербурга, и нет сомнений в том, что за уничтожением зеленых площадей кроется не менее зеленая выгода для застройщиков и тех, кто дает им «добро» на это», — рассказал художник.