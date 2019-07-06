Фоторепортаж: в Петербурге проходит третий этап Парусной лиги чемпионов Европы

В эти дни в Петербурге проходит третий этап Парусной лиги чемпионов Европы. Свои силы в парусном спорте показывает 21 команда из 13 стран, в том числе два петербургских клуба — Яхт-клуб Санкт-Петербурга и Академия парусного спорта. Редакция «Собака.ru» собрала фоторепортаж события.

Соревнования в рамках Парусной лиги чемпионов Европы проходят на монотипных яхтах класса J70 — в них принимают участие лучшие яхт-клубы Германии, Дании, Италии, Норвегии, Голландии, Швейцарии, Швеции, Польши, России, Финляндии и Франции. Россию представляют пять команд — петербургские «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» и Академия парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга, москвичи «ПИРогово» и ArtTube RUS1, а также команда Calipso из Туапсе.

Петербург принимает Лигу чемпионов на Петропавловской крепости. Посетители могут пообщаться с парусными чемпионами Европы и России, побывать на выставку разных видов парусных судов, а также попробовать себя в большом спорте и отработать основные действия с веревками и парусами на спортивном швертботе — лодке для юношеского яхтенного спорта. Третий этап стартовал 4 июля и завершится уже в это воскресенье, 7 июля (успейте увидеть!). По результатам будет определены участники финала, который пройдет в августе в Швейцарии.