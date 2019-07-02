Гейминг дня: петербуржец создал игру «Застрявший в Сясьстрое», пройдя которую можно вернуть городу былое величие

Разработчик под ником Droid813 создал игру «Застрявший в Сясьстрое», главная миссия которой — вернуть городу былое величие. Сюжет основан по мотивам жизни Сясьстроя, а действия разворачиваются в будущем — для того, чтобы выполнить предназначение, необходимо собрать все реликвии, вернуть их в администрацию и тем самым запустить процесс процветания города.

По сюжету, в Сясьстрое будущего, в 2078 году, закрывается обанкротившийся целлюлозно-бумажный комбинат. Молодежь начала уезжать в города в поисках лучшей жизни, из-за чего город наводнили зверьки «культяплики» — они грызут провода и обижают домашних животных. Главный герой игры должен вернуть Сясьстрою былое величие — для этого необходимо собрать все пять наградных кубков от губернатора и вернуть их на полку в администрацию, а также заполучить ключ от города.

«За несколько десятилетий город изменился. Сясьский ЦБК обанкротился, город постепенно начал вымирать. Местная легенда повествует о том, что причина увядания — пропавшие городские реликвии. Пока они не будут возвращены на свое прежнее место — на полочку в здание администрации, процветание города не начнется», — говорится в описании игры.

Маршрут главного героя пролегает по улицам города — передвигаться можно как пешком, так и на семи автомобилях (на выбор). В процессе игры можно наткнуться на коммунальщиков, которые безустанно латают трубы, а также «напороться» на хулиганов возле одного из кафе или общежития. В финале придется драться с «боссом» — только так можно вернуть реликвию.

Напомним, этой зимой студия дизайна Kapodaki и художница Анастасия Холодилова разработали концепт видеоигры про городские сугробы и улицу Рубинштейна. Главный герой, напоминающий Александра Пушкина, перемещается по улице Рубинштейна, уворачиваясь от сосуль и преодолевая сугробы. По пути он помогает упавшим старикам, за что получает дополнительные баллы. Периодически поэт подкрепляет здоровье в местных заведениях.