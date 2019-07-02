Сотрудники петербургского «Метростроя» ищут новых хозяев для кошачьего семейства, которое поселилось неподалеку от строящейся станции метрополитена. Мама-кошка и ее котята ведут привычный «кошачий» образ жизни — глава семейства охотится, а ее дети резвятся в траве. Однако скоро стройка закончится и им придется «переехать».

Семейство поселилось на площадке шахты №624 — там ведется строительство новой станции метрополитена, однако работы уже подходят к концу. В связи с завершением работ сотрудники «Метростроя» вынуждены подыскать подопечным новое место жительства. «Мама-кошка, как и полагается, ловит мышей, а ее котята с ними с удовольствием играют. И все это в окружении машин, людей, прямо на стройке! Стройка скоро закончится, так что, если кто хочет забрать котят и их маму себе, милости просим!» — поделились строители.

Это не первый случай, когда на петербургских стройках появляются «коты-строители». Напомним, около года в стройгородке Лахта Центра живет кот Фокс, который присматривает за стройкой, работает наравне со всеми в офисе инженеров и даже ведет свой Instagram. В круг обязанностей Фокса входит следить за тем, чтобы настроение в трудовом коллективе всегда было на высоте.

Другой кот по кличке Филимон не только является неофициальным символом выборгского замка, но и его сотрудником — в 2018 году Филимон получил официальное оформление в штат и трудовую книжку, а его должность звучит как «старший мяучный сотрудник». Но это еще не все — на днях он сам рассказал, что обзавелся подружкой! И не забывайте про главного эрмитажного кота Ахилла — в 2018 году он стал лучшим оракулом Чемпионата мира по футболу.