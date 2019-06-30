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В Петербурге появился стрит-арт с котом Гарфилдом в образе кандидата на выборах

В центре Петербурга появился новый стрит-арт объект «Пушистый кандидат», который посвящен выборам. Автором стал петербургскийРабота находится на углу Дегтярной и 7-й Советской улиц.  уличный художник Леша Бурстон.

 На картине изображён Гарфилд — герой одноименной комедии, толстый и ленивый кот, живущий со своим хозяином. Ниже под Гарфилдом написана фраза «Люби, корми и никогда не бросай», которую кот произносит в фильме. Полотно можно увидеть на углу Дегтярной и 7-й Советской улиц. 

Художник Леша Бурстон прокомментировал свою работу: «В преддверии выборов в городе начинают появляться агитплакаты и прочая макулатура, где кандидаты (в депутаты или даже в губернаторы) предстают перед народом во всей своей красе. Но как ни крути, на лицах у большинства обычно читается примерно одно и то же послание избирателю: «Люби, корми и никогда не бросай!». 

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