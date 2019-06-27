Петербургские реставраторы восстановили единственный сохранившийся внутриквартирный витраж, который находится в доме Бака на Кирочной улице, 24. Теперь элемент декора вернется на свое историческое место.

Элемент декора был найден год назад в квартире дома Бака на Кирочной улице, 24, в которой до революции жила купчиха Юлия Ивановна Казарина. Единственный сохранившийся внутриквартирный витраж требовал особой работы. Были утрачены восемь фрагментов стекол, сохранившиеся потрескались, витраж был загрязнен копотью, а внешний профиль — сильно поврежден. Реставрация проводилась в несколько этапов — расчистка, склейка, восполнение утраченных фрагментов и восстановление профиля.

Работы по восстановлению витража проводила реставратор Евгения Когинова, в организации помогали представители Института Культуры и лично — заведующий кафедрой реставрации и экспертизы объектов культуры Павел Лисицын. Актив жильцов дома Бака на Кирочной, 24 сообщает, что после завершения всех подготовительных работ витраж вернутся на свое историческое место.

«По результатам расчистки мы увидели удивительную игру света, она делает ирисы волшебными, способными изменять цвета: один цвет при отраженном свете, совсем другой — на просвет. У витража появилась новая рама, ведь родная фрамуга утрачена, и условия эксплуатации. Мы так рады, что сложилась прекрасная традиция, которая дарит надежду, что шаг за шагом мы вернем дому его утраченные витражи», — рассказывают жильцы дома.

Напомним, ранее житель дома Бака на Кирочной, 24 своими руками очистил травленное стекло, которое, «лежало у него с давних времен, когда квартира еще была коммунальной». Фонд сохранения исторического наследия «Внимание» также проведет работы по восстановлению тамбура второй парадной в доме Бака и вернет во входной ансамбль исторические двери. А еще посмотрите, как выглядела кухня начала 20 века в фасадных квартирах дома Бака.