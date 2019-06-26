С фасада доходного дома Струбинского, в котором жил Осип Мандельштам, сбили голову статуи

На одном из балконов доходного дома Струбинского на улице Жуковского, 6 сбили голову статуи. Избавляться от архитектурных элементов начали 24 июня из-за ветхого состояния облицовки и декора. Дом 1880 года постройки в разное время был местом жительства многих исторических личностей — от тогда еще начинающего поэта Осипа Мандельштама до архитектора Михаила Крицкого.

Об утраченной голове статуи женщины на одном из балконов доходного дома Струбинского рассказал «Собака.ru» генеральный директор фестиваля «Старкон» Игорь Пылаев. Работы начались 24 июня и проходили на протяжении двух дней. «С фасада начали опадать слабо закрепленные элементы декора — на высоте 4-5 этажа. 24 июня приехали сотрудники жилкомсервиса и начали сбивать представляющие наибольшую опасность куски. Отбили их много — торчат, как пеньки от срубленного дерева. Это классическая практика — дом входит в список исторических зданий города, но под охраной КГИОПа не находится», — поделился Пылаев.

Фото: citywalls.ru