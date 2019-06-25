Петербургский яхт-клуб на Петровской косе подвергнут масштабной реконструкции

В Петербурге готовится масштабный проект реконструкции яхт-клуба на Петровской косе, который является крупнейшим в городе. Предполагается появление на территории инфраструктуры, необходимой для развития водных видов спорта. Однако противники проекта опасаются, что под таким предлогом территорию могут застроить жильем.

Согласно проекту, часть территорий Петровской косы останется за яхт-клубом — другая часть перейдет во владение Комитета по спорту Санкт-Петербурга. На обоих участках разместят инфраструктуру, необходимую для развития водных видов спорта — школы для подготовки шкиперов и обучения молодежи, зоны отдыха для гостей, организованное питание, а также закрытый бассейн.

Как сообщает РБК, в Комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга о масштабных планах знают — в рамках рабочих встреч рассматриваются концепции развития территории яхт-клуба. «В настоящее время проект концепции находится в стадии разработки и говорить о результатах преждевременно», — добавляют представители ведомства.

Издание «Недвижимость и строительство Петербурга» также пишет о масштабной реконструкции — по их информации, на территории возведут несколько зданий. Один корпус площадью 23 тысячи квадратных метров будет оборудован подземным паркингом, медико-восстановительным центром и административными помещениями. Другое здание площадью 18 тысяч квадратных метров станет учебным блоком. Стоянка яхт займет 12 тысяч квадратных метров, еще 10,8 станет открытой базой для ремонта и стоянки судов.