Отличное предложение! Петербуржец продает исторические дубовые двери, которые стояли в башне Бельведера Константиновского дворца в Стрельне. Две одностворчатые и две двустворчатые оконные группы продаются за 10 тысяч рублей.

Как рассказал «Собака.ru» продавец исторических деталей, двери находились в бесхозном состоянии около пяти лет — их сняли во время реставрации башни Бельведера. Оконные группы находятся в отличном состоянии и с сохранившимися петлями, но без фурнитуры в виде замков — их изъяла Генеральная служба охраны. Всего в продаже четыре окна — два одностворчатых и два двухстворчатых с верхними арками.

Константиновский дворец является памятником архитектуры 18 века и формирует дворцово-парковый ансамбль в Стрельне. Первым владельцем являлся император Петр I — в конце 18 века Стрельна стала частным великокняжеским владением. В 1797 году Павел I подарил дворец своему второму сыну, князю Константину Павловичу, благодаря чему парк получили название, сохранившееся до сих пор.

С 2003 года дворец переименован в государственный комплекс «Дворец конгрессов» и находится в ведомственном подчинении Управления делами Президента России. Во время масштабной реконструкции на территории прилегающего парка были сооружены дополнительные мосты и фонтаны, существовавшие ранее только в проектах. В июле 2006 года во «Дворце Конгрессов» проходил петербургский саммит «большой восьмёрки», а 5-6 сентября 2013 года — саммит G-20.