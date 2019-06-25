Ни один из водоемов Петербурга не пригоден для купания (и даже Финский!)

Неутешительные вести от Роспотребнадзора: ни один из водоемов Петербурга не пригоден для купания. В начале лета ведомство проверило 86 рекреационных зон на гигиенические нормы, постепенно вычеркивая каждое место из списка разрешенных для отдыха. По состоянию на 24 июля петербуржцам больше негде купаться. Теперь только в бассейн?

Качество воды во всех водных акваториях Петербурга не соответствует гигиеническим нормам — санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу настоятельно не советует купаться в следующих зонах:

1-е Суздальское озеро (Верхнее);

2-е Суздальское озеро (Среднее);

3-е Суздальское озеро (Нижнее);

Ольгинский водоем, Выборгский район;

Колонистский пруд, Пушкинский район;

Пляжи «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый» возле озера Розлив;

Пляжи «Кронштадтский» Кронштадтский район; «Комаровский», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Ласковый», «Дюны», «Белые ночи» возле Финского залива, Курортный район;

Озеро Безымянное, Красносельский район.

Напомним, еще 13 июня Роспотребнадзор составил список водоемов Ленинградской области, безопасных для купания. Тогда по всем показателям пригодны для такого вида летнего отдыха оказались только восемь мест, а окунуться в излюбленный петербуржцами Финский залив можно было и вовсе лишь в районе Кингисеппа. Вполне вероятно, что тосковать по купальному сезону не придется — к середине недели в Петербург придет похолодание. Холодный циклон с северо-запада Атлантики принесет с собой заметное понижение температуры воздуха, облачность и дожди различной интенсивности.